“Ему засунули дубинку в горло”. В Минске во время протестов правоохранители избили 16-летнего подростка, он в реанимации

15.08.2020, 22:42, Новости дня

12 августа в столице Беларуси Минске сотрудники ОМОН задержали и избили 16-летнего Тимура М., сейчас подросток находится в реанимации, сообщили 15 августа “Радыё Свабода” его родственники.

Мальчик в этом году окончил девятый класс. По словам сестры пострадавшего Катерины, вечером 12 августа он шел к своему другу – они собирались на рыбалку. К другу Тимур так и не попал, и родственники начали его поиски. О том, что ребенок находится в 3-й детской клинической больнице, семье рассказали в школе.

“Он вышел из дома и пошел к другу. На [остановке] “Запад-3” [около станции метро “Каменная Горка”] из автобуса вышли люди в гражданском с дубинками и начали всех бить. Его [тоже] начали бить и засунули в бус. Они лежали друг на друге, [а силовики] сидели сверху на них. Потом их завезли в РУВД, там над ними тоже издевались, били”, – рассказала “Радыё Свабода” сестра подростка.

По ее словам, в РУВД Тимура подвергали пыткам.

“Ему засунули дубинку в горло. Получается, держали голову и с ноги засовывали дубинку вовнутрь и заставляли петь гимн… Он сказал, что ему 16 лет, что они не могут с ним так обращаться, он еще ребенок. Но это их не смутило. Они обзывали его всевозможными словами, для них люди как скот просто”, – сообщила Катерина.

Семья ребенка обратилась в прокуратуру.

По данным TUT.BY, Тимура доставили в 3-ю больницу 13 августа из Партизанского РУВД. Мальчик сильно избит, у него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, судорожный синдром, параорбитальная гематома справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз. Пострадавший был в медикаментозной коме, но его уже вывели из нее. Сейчас Тимур в сознании и уже смог поговорить с родственниками.

“Врачи говорят, что его состояние улучшается”, – сообщил его брат Артем.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения. По состоянию на 14 августа, по данным минздрава страны, в больницах находилось 150 человек, которые пострадали во время протестов.

Митингующие, которых уже освободили после задержания, рассказали, что правоохранители издеваются над задержанными – раздевают догола, избивают, отказываются вызывать скорую помощь пострадавшим.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.