Согласились с Евросоюзом. МИД Украины сделало заявление по выборам Беларуси

15.08.2020, 22:42, Новости дня

Министерство иностранных дел (МИД) Украины опубликовало вечером 15 августа заявление о результатах выборов в Беларуси, констатировав то, что их результаты не вызывают доверия в белорусском обществе. Украинские дипломаты избежал заявлений о непризнании результатов голосования.

“Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев”, – говорится в официальном заявлении.

В МИД призвали руководство Беларуси не преследовать по политическим мотивам своих оппонентов и митингующих, а также тщательно расследовать все факты применения силы против мирных протестующих.

“Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов. Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан”, – подчеркнули дипломаты.

Это первое заявление МИД Украины после официальных публикации результатов выборов в Беларуси 14 августа.

Европейский союз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и готовится к введению санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала решение глав МИД стран-членов ЕС по санкциям для Беларуси.

Литва предлагает провести специальную сессию Комитета ООН по правам человека по Беларуси, ввести индивидуальные санкции против представителей белорусской власти за использование чрезмерной силы и фальсификацию выборов, а также создать фонд ЕС по поддержке жертв репрессий в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения. По состоянию на 14 августа, по данным минздрава страны, в больницах находилось 150 человек, которые пострадали во время протестов.

Митингующие, которых уже освободили после задержания, рассказали, что правоохранители издеваются над задержанными – раздевают догола, избивают, отказываются вызывать скорую помощь пострадавшим.