Мнение: Протесты в Хабаровске. 15.08.2020

15.08.2020, 22:15, Разное

В Хабаровске между тем продолжаются митинги с требованиями вернуть Фургала в Хабаровск и судить его судом присяжных в Хабаровске, а не в Москве.

Попутно выдвигаются и другие требования. В этот раз можно было услышать и слова в поддержку протестов в Белоруссии.

Присланный из Москвы Дегтярев с задачей погасить протесты, очевидно не справляется от слова совсем.

Вот здесь лучше всего видно, сколько действительно людей ходит на эти митинги.

Само шествие и митинг.

Также в некоторых городах прошли небольшие митинги и пикеты в поддержку протестов в Хабаровску и в Белоруссии.