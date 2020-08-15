Мнение: О чем Лукашенко попросил Путина?

15.08.2020, 21:56, Разное

Лукашенко позвонил старинному другу Путину.

А перед звонком в Москву провел совещание, в ходе которого рассказал, что в белорусских митингах и мирных акциях разглядел «внешнюю агрессию по сценарию цветных революций» и предупредил, что протесты в Беларуси представляют угрозу для России. Мол, « некоторые россияне, я смотрю там, слишком умные, начинают кричать: "Беларусь" там, так и этак […] Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда, поэтому за нас так зацепились». И мол, «надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я смог с ним переговорить. Потому что это уже угроза не только для Беларуси».

И Лукашенко позвонил. И поговорил с Путиным.

На сайте Кремля вскоре появилось сообщение: «Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства….»

Для меня очевидно, что о ситуации в Беларуси Путин знает и без информирования Лукашенко. Думаю, что разговор был совершенно о другом.

– Или об эвакуации Александра Лукашенко из Минска в Россию.

– Или о введение в Беларусь подразделений российской армии.

Надеюсь, что просьбу Лукашенко «Путин введи войска», если она прозвучала, президент России сразу отмел….