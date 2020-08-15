 

Тимошенко назвала «единственно верное» решение для Белоруссии

15.08.2020, 21:53, Новости дня

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что считает новые президентские выборы в Белоруссии «единственным верным» решением для преодоления кризиса в республике.

На своей странице в Facebook Тимошенко отметила, что результаты выборов вызвали волну протестов по всей республике, и призвала провести новые.

«С гарантией свободного участия всех кандидатов, избрание независимой ЦИК и мощной наблюдательной миссии от мировых демократических институтов», – уточнила украинский политик.

Глава «Батькивщины» осудила применение силы против протестующих, врачей и журналистов. По ее словам, дальнейшая эскалация противостояния «точно» не является выходном из ситуации.

Напомним, в пятницу экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. В субботу сторонники Тихановской сообщили, что поступило 100 заявок на вступление в комитет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в центре стратегического управления в минобороны заявил, что страной никогда не будет управлять правительство, находящееся за рубежом.



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