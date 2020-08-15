«Просто рубанули сайт, и всё»

15.08.2020, 21:45, Разное

Роскомнадзор без предупреждения заблокировал петербургское новостное издание MR7 за заметку семилетней давности.

Уже более двух суток полностью недоступен сайт петербургского портала MR7 («Мой район»). Роскомнадзор заблокировал его, обнаружив вышедшую семь лет назад новость из трех предложений о попавшем под поезд метро мужчине. Вопреки установленному законом порядку редакцию не известили о найденной на ее ресурсе «запрещенке» и не дали возможности добровольно удалить заметку. Главред MR7 называет случившееся «государственной глупостью».

Титульная страница издания MR7

О том, что сайт заблокирован, журналисты «Моего района» узнали днем 11 августа от читателей, которые начали звонить и задавать вопросы.

«В тот момент мы сами не знали, что случилось. Начали выяснять — обнаружили себя в едином реестре сайтов, содержащих запрещенную информацию, который ведет Роскомнадзор», — рассказал «Новой» главный редактор MR7 Сергей Ковальченко.

Выяснилось, что поводом для блокировки стала заметка, вышедшая в марте 2013 года, о мужчине, попавшем под поезд на станции метро «Ладожская». В сохраненных копиях поисковых систем ее еще можно найти. В новости всего три предложения, в том числе предположение очевидцев, что это была попытка самоубийства (позднее выяснилось, что гражданин выжил). Однако

что именно, какая формулировка или слово стало поводом для блокировки, узнать невозможно.

«Предупреждения с требованием удалить новость не было, — говорит Сергей. — Просто рубанули сайт, и всё. Я расцениваю это как государственную глупость. Ведомство в очередной раз показало свое истинное лицо».

СПРАВКА «НОВОЙ»

Досудебную блокировку сайтов за пропаганду суицида либо указание способов самоубийства ввели в РФ в 2012 году. С 2015-го ограничить доступ к ресурсу могут также за рассказ о причинах, толкнувших человека на сведение счетов с жизнью. По действующим правилам Роскомнадзор, приняв решение о блокировке, должен внести страницу сайта с запрещенной информацией в реестр запрещенных, одновременно известив об этом оператора хостинга сайта и владельца ресурса. После этого у издания есть сутки на добровольное удаление спорного текста либо его части. Если редакция сама поправит материал — сайт не должны блокировать. И только если «запрещенка» останется — неминуем бан от РКН.

Сергей Ковальченко (в центре). Фото: facebook.comЖдали четыре месяца вместо положенных суток

«Для нас это была непринципиальная заметка. Если бы я знал о том, что к ней возникли претензии, я бы ее без проблем удалил. Но нас никто не предупредил!» — возмущен главред MR7.

«Ни редакция MR7, ни его учредитель, ООО «Информационная группа Кросс-Медиа», до настоящего момента ни одного из указанных выше предусмотренных законом уведомлений не получали», — говорится в обращении, направленном юристом издания в Роскомнадзор.

Примечательно, что запись в реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию, «Моего района» была внесена еще 16 апреля этого года. И до момента блокировки прошло почти четыре месяца, хотя по правилам она должна была случиться уже через сутки — 17 апреля.

Что происходило почти четыре месяца и почему за это время не уведомили редакцию — остается загадкой.

«Несоблюдение оператором реестра порядка ограничения доступа к сайту СМИ нарушает гарантированной Конституцией РФ право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом», — отмечается в обращении редакции в РКН.

«В этой блокировке много странностей, — рассуждает Сергей Ковальченко. — Такое ощущение, что за нашей спиной происходило какое-то броуновское движение, кто-то что-то решал, ждал, возможно даже, это было кому-то нужно и искали подходящее время. — Но в целом меня уже ничто не удивляет и не возмущает. После принятия всех поправок в законодательство о СМИ мы как будто обложены снарядами со всех сторон, и иногда эти снаряды взрываются».

Еще 11 августа, поняв причину блокировки, редактор удалил новость о происшествии в метро с сайта, соответствующее извещение направлено в Роскомнадзор. У ведомства есть трое суток для исключения сайта из реестра, после чего его работа должна восстановиться.

Елена Михина

специально для «Новой в Петербурге»