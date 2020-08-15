 

Микроавтобус сбил велосипедистов под Полтавой, один погиб

15.08.2020, 21:35, Новости дня

В селе Погребы Глобинского района (Полтавская область) 15 августа около двух часов ночи произошла авария. Один человек погиб, а второй попал в больницу, рассказали в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

По информации полицейских, 57-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, житель города Яготин Киевской области, наехал на двух велосипедистов.

В результате 48-летнего велосипедиста, жителя Кременчугского района, доставили в больницу с телесными повреждениями. Второй мужчина-велосипедист погиб на месте аварии.

Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Польша предложила провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии

03.07 / Общество: В деле о ДТП с участием Ефремова начали искать женщину

22.07 / В Челябинской области откроются 32 новых «Точки роста»

30.06 / Такая “гордость” нам не нужна: россияне отрицательно отреагировали на ЛГБТ-акцию “месяц прайда”

26.06 / VOAэкспресс 25 июня 2020

22.07 / «Словно железный занавес» — между Швецией и Норвегией снова появилась граница

17.07 / НАБУ объявило о подозрении главе Окружного админсуда Киева Вовку

28.06 / Путин оценил глобальные последствия коронавируса

26.06 / “Не хотел ждать электричку”: новосибирский дачник уехал в другой регион в вагоне с углем

24.07 / В Украине болельщиков пустят на футбольные матчи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска