Микроавтобус сбил велосипедистов под Полтавой, один погиб

15.08.2020, 21:35, Новости дня

В селе Погребы Глобинского района (Полтавская область) 15 августа около двух часов ночи произошла авария. Один человек погиб, а второй попал в больницу, рассказали в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

По информации полицейских, 57-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter, житель города Яготин Киевской области, наехал на двух велосипедистов.

В результате 48-летнего велосипедиста, жителя Кременчугского района, доставили в больницу с телесными повреждениями. Второй мужчина-велосипедист погиб на месте аварии.

Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.