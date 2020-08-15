Мнение: Все проблемы Белоруссии скоро будут урегулированы

15.08.2020, 21:10, Разное

После заявлений Лукашенко о том, что надо организовать разговор с Путиным https://colonelcassad.livejournal.com/6098283.html, Лукашенко сегодня позвонил Путину, где обсудил ситуацию в Белоруссии.

По заявлению Кремля, стороны выразили уверенность, все возникшие в Белоруссии проблемы будут вскоре урегулированы (чтобы это не значило), а деструктивным силам будут мешать наносить ущерб сотрудничеству Белоруссии и РФ в рамках Союзного Государства.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что возникшие в Белоруссии проблемы вскоре будут разрешены. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Лукашенко проинформировал Путина о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов в республике.

«С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы» , — указано в сообщении.

В ходе разговора было отмечено, что главное, чтобы проблемами в Белоруссии не воспользовались деструктивные силы, которые стремятся нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.

«В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу», — добавили в Кремле.

Президенты условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях, подтвердив настрой на укрепление союзнических отношений. В Кремле отметили, что это «в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии».

https://russian.rt.com/ussr/news/774149-kreml-putin-lukashenko – цинк

Осталось узнать способ урегулирования и что будет с деструктивными силами.

После разговора с Путиным, Лукашенко отправился в Генеральный Штаб ВС Белоруссии, где будет обсуждаться сложившаяся ситуация, цветные сценарии и попытки внешнего вмешательства.



Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.



Глава Генштаба ВС Белоруссии Александр Вольфович.

Оба заняли свои должности в январе 2020-го года, когда Лукашенко перетрусил силовой аппарат. От этих людей немало зависит в вопросе вектора последующих событий.

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Походу, СБУ тоже осталась с носом в этой истории.