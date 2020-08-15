Выпуск выходного дня
15.08.2020, 21:05, Разное
Фотогалерея: Странный и опасный мир страны антиподов (людей живущих на обратной стороне земного диска)
В Австралии живет много ядовитых змей. Но эта страна известна не только опасными животными – в ней есть и уникальная флора и фауна, которую вы увидите только там. Будь то прохлаждающиеся на причале возле оперного театра тюлени, причудливый гигантский клоп, радужная рыба, розовое озеро или массивный град,- в Австралии наверняка найдется что-то из ваших самых диких сновидений.
Здесь, в Bright Side, мы подготовили подборку любопытных вещей, к которым вы должны быть готовы, если вы планируете отправиться на землю антиподов.
1. “Милая, на нашем ребенке жучок…”
© fancyfire / reddit
2. В Австралии есть гигантские сосновые шишки.
© Rodmunch99 / Wikimedia Commons
3. Озеро Розовое в Западной Австралии, на заднем плане – Индийский океан
© shutterstock.com
4. Представьте, если австралийцы используют этих червей в качестве приманки, то каких размеров должна быть рыба, которую они пытаются поймать?
© gDisasters / reddit
5. Чрезвычайно ядовитый синекольчатый осьминог (никогда не трогайте, имеет достаточно яда, чтобы убить 26 взрослых людей в течение нескольких минут)
© Unknown / imgur
6. “Я нашел яйцо страуса эму”
© pineapplejamm123 / reddit
7. Тюлень прохлаждается на ступеньках набережной вблизи Сиднейского оперного театра
© McCree_Main / reddit
8. Джунгли в Национальном парке Дейнтри в Кэрнсе, Австралия
© JoeWentIntoTheForest / reddit
9. Морской юнкер (rainbow wrasse) пойманный у острова Рождества
© Proteon / imgur
10. Австралийская ящерица
© Unknown / imgur
11. Ничего особенного, просто несколько жаб путешествуют на змее…
© MrMeMock / twitter
12. Несколько специфический дорожный знак в Mount Isa, Австралия
© TritonJohn54 / reddit
13. Если вы видите что лягушка ест змею, значит вы в Австралии!
© D****AzS**** / imgur
14. Австралия это страна, где даже одна градина может убить вас!
© CCPearson / reddit
15. Находящиеся под угрозой исчезновения австралийские толстохвостые гекконы
© drufus8282 / reddit
16. “Сейчас здесь в Австралии так жарко, и мне стало интересно, почему птицы не используют поставленную им птичью ванну…”
© whitecollarzomb13 / reddit
17. “Почувствовал что что-то щекотится на ноге”
© jaquinPeonix / reddit
18. Типичный придорожный кювет в Австралии
© HocusP**** / imgur
19. Марш волосатых гусениц
© RedViper27 / reddit
20. “Интересно, он лает?”
© OlHucklebuck / reddit
21. Термитник на севере Австралии
© smally1986 / imgur
22. “Ну наконец-то! Наконец-то, в Австралии есть хоть что-то, что не хочет меня убить. Вот банан для масштаба”
© awhittlehazy / reddit
23. Геологическая формация Wave Rock (Каменная волна). Западная Австралия
© supremegalacticgod / reddit
24. Причудливая бесчешуйчатая черная рыба с клыками, найденная в Австралии
© Isai76 / reddit
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