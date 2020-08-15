 

Выпуск выходного дня

15.08.2020, 21:05, Разное

Фотогалерея: Странный и опасный  мир  страны  антиподов (людей живущих на обратной стороне земного диска)

В Австралии живет много ядовитых змей. Но эта страна известна не только опасными животными – в ней есть и уникальная флора и фауна, которую вы увидите только там. Будь то прохлаждающиеся на причале возле оперного театра тюлени, причудливый гигантский клоп, радужная рыба, розовое озеро или массивный град,-  в Австралии наверняка найдется  что-то из ваших самых диких сновидений.

Здесь, в Bright Side, мы подготовили подборку любопытных вещей, к которым вы должны быть готовы, если вы планируете отправиться на землю антиподов.         

1. “Милая, на нашем ребенке жучок…”

© fancyfire / reddit

2. В Австралии есть гигантские сосновые шишки.

© Rodmunch99 / Wikimedia Commons

3. Озеро Розовое  в Западной Австралии,  на заднем плане – Индийский океан 

© shutterstock.com

4. Представьте, если австралийцы используют этих червей в качестве приманки, то  каких  размеров должна  быть рыба, которую они пытаются поймать?

© gDisasters / reddit

5. Чрезвычайно ядовитый синекольчатый осьминог  (никогда не трогайте, имеет  достаточно яда, чтобы убить 26 взрослых людей в течение нескольких минут)

© Unknown / imgur

6. “Я нашел яйцо страуса эму”

© pineapplejamm123 / reddit

7. Тюлень прохлаждается на ступеньках набережной вблизи  Сиднейского оперного театра

© McCree_Main / reddit

8. Джунгли в Национальном парке Дейнтри в Кэрнсе, Австралия

© JoeWentIntoTheForest / reddit

9. Морской юнкер (rainbow wrasse) пойманный у  острова Рождества

© Proteon / imgur

10. Австралийская ящерица

© Unknown / imgur

11. Ничего  особенного, просто  несколько жаб путешествуют на змее…

© MrMeMock / twitter

12. Несколько специфический дорожный знак в Mount Isa, Австралия

© TritonJohn54 / reddit

13. Если вы  видите что лягушка ест змею, значит вы в Австралии!

© D****AzS**** / imgur

14. Австралия это страна, где  даже одна градина может убить вас!

© CCPearson / reddit

15. Находящиеся под угрозой исчезновения австралийские толстохвостые гекконы 

© drufus8282 / reddit

16. “Сейчас здесь в Австралии так жарко, и мне стало интересно, почему птицы не используют поставленную им  птичью ванну…”

© whitecollarzomb13 / reddit

17. “Почувствовал что  что-то щекотится на ноге”

© jaquinPeonix / reddit

18. Типичный придорожный кювет в Австралии

© HocusP**** / imgur

19. Марш  волосатых гусениц

© RedViper27 / reddit

20. “Интересно, он лает?”

© OlHucklebuck / reddit

21. Термитник  на севере  Австралии

© smally1986 / imgur

22. “Ну наконец-то! Наконец-то, в Австралии есть хоть что-то, что не хочет меня убить. Вот банан для масштаба”

© awhittlehazy / reddit

23. Геологическая формация Wave Rock (Каменная волна).  Западная Австралия

© supremegalacticgod / reddit

24. Причудливая бесчешуйчатая черная рыба с клыками, найденная в Австралии

© Isai76 / reddit



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