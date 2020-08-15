Мнение: Обыкновенное убийство
15.08.2020, 20:53, Разное
Сегодня тысячи минчан пришли почтить память Александра Тарайковского, убитого 10 августа в Минске. Власти официально признали гибель парня уже в ту ночь, но причиной назвали «взрыв неустановленного устройства в руках Тарайковского», которое он якобы собирался бросить в силовиков.
Но появились видеозаписи и фотографии момента гибели Тарайковского. И на них видно, что парень – безоружен.
Александра Тарайковского убили бойцы белорусского спецназа СПБТ «Алмаз». Только за то, что парень вышел на мирный протест….
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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