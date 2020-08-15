 

Мнение: Обыкновенное убийство

15.08.2020, 20:53, Разное

Сегодня тысячи минчан пришли почтить память Александра Тарайковского, убитого 10 августа в Минске. Власти официально признали гибель парня уже в ту ночь, но причиной назвали «взрыв неустановленного устройства в руках Тарайковского», которое он  якобы собирался бросить в силовиков.

Но появились видеозаписи и фотографии момента гибели Тарайковского. И на них видно, что парень – безоружен.

Александра Тарайковского  убили бойцы белорусского спецназа СПБТ «Алмаз». Только за то, что парень  вышел на мирный протест….

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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