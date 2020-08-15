 

США назвали «лучшее место» для переговоров по Ирану

15.08.2020, 20:48, Новости дня

Совет Безопасности ООН лучше всего подходит для обсуждения проблематики Ирана, сообщил представитель госдепартамента США, говоря о предложении российского лидера Владимира Путина провести онлайн-саммит по этой стране.

«Соединенные Штаты твердо убеждены, что Совет Безопасности – это лучшее место для проведения дискуссий, связанных с продлением оружейного эмбарго ООН», – сообщил представитель Госдепа РИА «Новости».

Собеседник отметил, что США 19 месяцев пытались ускорить диалог с Россией и другими членами СБ ООН по этому вопросу.

«Россия неоднократно и необъяснимо твердила об отсутствии юридического основания для обсуждения продления оружейного эмбарго ООН в СБ ООН и отказывалась обсуждать любой предложенный (Соединенными Штатами) текст», – сообщил представитель США.

В пятницу Путин предложил провести онлайн-переговоры руководителей стран-членов СБ ООН с участием Германии и Ирана.

Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против голосовали РФ и Китай, за – США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

После этого США заявили, что приступают к запуску процедуры возвращения санкций ООН в отношении Ирана.



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