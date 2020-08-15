Мнение: Роботизация России: прогнозы сбываются

15.08.2020, 20:45, Разное

Пару лет назад мы с вами только и делали, что говорили про беспилотные автомобили. Дескать, примерно к 2022 году они массово вынырнут на улицы, после чего экономику начнёт трясти. Поездки и перевозки станут дешевле, многомиллионная армия профессиональных водителей сократится, и главной проблемой России станет растущая безработица.

Многие отмахивались от прогнозов, говоря, что роботы пока что глупы, и что «в нашей стране» дороги слишком приблизительны, чтобы с их освоением справился неживой водитель.

К счастью или к сожалению, смотря с какой стороны посмотреть, роботизация идёт в точном соответствии с прогнозами экспертов. Только что мы прошли очередной этап: роботизированные комбайны успешно прошли этап испытаний и выехали в коммерческую эксплуатацию на поля.

Цитирую из торжествующего отчёта компании «Когнитив Пилот» (по ссылке есть ещё и видео с картинками):

https://habr.com/ru/company/cognitivepilot/blog/514678/

…в некоторых южных регионах страны закончилась уборочная страда, и наши комбайны показали себя лучше, чем ожидалось. Слава роботам!

…

В поля вышли не инженеры и специально обученные испытатели, а обычные работяги, для которых всё это и разрабатывалось. Они убирали реальный урожай. И да, они проверяли нашу систему на прочность, как в том анекдоте про бензопилу.

Больше всего мы боялись, что именно конечные пользователи (комбайнёры) станут мешать внедрению, потому что почувствуют угрозу своей работе. Но всё обошлось успешно. Они понимают ограничения автопилота, понимают, что нужны в кабине, понимают, как он их разгружает и что именно они могут делать лучше. У них увеличивается выработка, а значит, увеличивается заработок за уборочную. Причём значительно: примерно на 10–15 %. Они хотят работать с нашим роботом в паре. В одном хозяйстве они бились за машины с ним.

Человек полностью разгружен. Он включает систему, отпускает руль, в лучшем случае контролирует работу машины, в худшем — сидит в телефоне. Недели уборочной для комбайнёров — это работа-сон-работа-сон-работа. Сил ни на что не бывает в принципе, потому что за месяц нужно заработать на полгода. Наши пилоты стали рассказывать, что у них остаются силы для домашней работы. Машины стали лучше смотреть, потому что после работы хотелось не упасть и уснуть, а можно было заняться техобслуживанием. Те, кто осознанно выбирал больший рабочий день, говорили, что можно легко работать на два часа больше. Они и работали бы больше, но совсем ночью нельзя: роса.

…

Получается — механизаторы и руководители в один голос говорят, что работа стала проще. У кого не было перегрузчиков зерна, задумались, чтобы их докупить. В разных хозяйствах — разные дневные нормы, обычно это 20–25 гектаров. Мы видели, что спокойно ставят 30, и люди на этом не выматываются. Для кого-то это оказалось возможностью сократить парк комбайнов на следующий год: не нужно будет закупать две-три машины. Знаю, звучит очень странно, но два хозяйства (примерно из сотни) сказали, что сделают именно так.

…

«Русагро» подписала контракт на 240 машин. Многие хозяйства дозаказали на следующий год комплекты на весь парк.

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В середине лета в самый разгар карантина наши комбайны впервые с прошлого года вдруг все увидели и заметили. Точнее, наверное, заметили ещё в том году, но заказывать комплекты стали прямо перед уборочной (это связано, возможно, с кредитованием хозяйств с короткими сроками). В итоге мы ездили по стране в условиях карантина, что наложило неповторимый отпечаток на работу специалистов по нейросетям. Установщики где-то сидели 14 дней, где-то ходили чуть ли не в скафандрах, но получилось справиться с 50 хозяйствами (и предстоит ещё столько же).

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И ещё замечательное — отзывы о том, что с этой экономикой комбайн окупается быстрее. Стоит машина, например, 25 миллионов рублей (зависит от производителя и модели). В хозяйстве считают: пять лет — на отечественные машины, иномарка окупается за восемь лет. Теперь — минус год примерно.

Сокращение срока окупаемости на 20% — это настолько выгодно, что у фермеров просто нет выбора. Или они роботизируют свои комбайны, или проигрывают конкуренцию соседям. А если учесть, что «Когнитив Пилот» пустил в серию ещё далеко не все наработки, можно смело ожидать и дальнейшей экономии.

Ровно так эксперты и предполагали: сначала роботы выйдут на поля, следующим этапом — на улицы городов. Так как такси и городские перевозки — среда гиперконкурентная, инновации там будут внедряться быстро. А так как значительную долю рынка занимает высокотехнологичный «Яндекс», он сможет роботизироваться по щелчку пальцев, просто переведя парк такси и каршеринга на управление роботами.

Собственно, почти все технологии автоматического вождения уже готовы. Сейчас идёт подзатянувшийся этап тестирования: инженеры отрабатывают пограничные случаи, связанные с опасными ситуациями на дороге. Так, к примеру, робот должен самостоятельно делать моральный выбор, когда приходится выбирать между пешеходом и пассажиром: или давить пешехода, или калечить пассажира, отправляя машину в кювет. Выбор неприятный, однако разработчики не имеют права засовывать голову в песок, надеясь, что в такую ситуацию автомобиль не попадёт. Им приходится продумывать все возможные ситуации заранее.

Пока что можно предположить, что боевое тестирование будет вчерне завершено за год-два, и что уже в 2022 году на улицах крупных городов России появятся первые полноценные беспилотные такси: не с зевающими инженерами за рулём, как сейчас, а вот прямо с пустыми водительскими сиденьями. Дальше всё наверняка будет как с комбайнами: финансовые соображения вынудят владельцев таксопарков роботизироваться как можно быстрее.

С одной стороны, роботизация неизбежно приведёт к росту безработицы, и потому нам следовало бы её осудить. С другой стороны, у России просто нет иного выхода, кроме как внедрять передовые технологии быстрее всех. Страны, которые будут в ближайшие 10-15 лет отставать в технологиях, с большой долей вероятности будут отброшены на окраину прогресса и обнищают до уровня, который мы ранее видели только в фантастических фильмах про киберпанк.