Мнение: Зачем снижать планку притязаний

15.08.2020, 20:35, Разное

Больше всего людей по уровню энергии – внизу, но не на дне.

На дно, то есть в депрессию, им мешает свалится инстинкт самосохранения и еще чувство долга.

Из-за долга перед близкими, да и перед собой, им приходится шевелиться, что-то делать, зарабатывать на хлеб, минимально хотя бы заниматься собой и бытом, помогать близким, поэтому энергия их на ноль не падает. Вы же понимаете принцип аккумулятора? Пока шевелишься, энергия поступает, но ровно столько, чтобы хватало на это шевеление, не больше. Чтобы было больше, надо начать двигаться активней, но мотивации нет, а любое насильное усилие, без мотивации, вгоняет в стресс. И нет энергии на компенсацию стресса, на стрессоустойчивость.

Я вчера рассказала про энергетические шлюзы, и хочу привести конкретный пример, который касается разморозки ресурса любви.

По аналогии то же самое касается любого ресурса. Примерно так же можно качнуть энергию в любой ресурс, чтобы турбина начала вращаться.

Пример я возьму простой и до боли всем знакомый.

Завышенная планка притязаний, которую никак невозможно опустить и не хочется. Нравятся только те, кто намного больше по ОЗ. В случае женщин это более состоятельные и успешные мужчины, в случае мужчин – намного более красивые девушки или молодые (если мужчина немолод). На тех, кто равен по ОЗ время тратить не хочется, паровоз не заводится никак, пара нет. Хоть пинай его, хоть матери, не хочет паровоз. А кроме паровоза никакого транспорта не освоено.

Проблема эта всегда обмотана зеленым виноградом. Для женщин доступен разовый секс с мужчинами выше по ОЗ, иногда даже секс-онли. Для мужчин доступна сервис-зона, то есть в ответ на щедрые подношения женщина с большой ОЗ согласятся с ними пойти поужинать или прогуляться. Поэтому создается иллюзия, что это все возможно, но неохота и лень. Неохота унижаться на самом деле и потрошиться, но поддерживается видимость, что просто неохота.

Благодаря этой конструкции – сломанный паровоз, обмотанный ЗВ – сохраняется фрустрация ресурса. Жизнь в нем еле-еле теплится, какое-то общение иногда завязывается, какие-то симпатии изредка возникают, мечты иногда появляются, желания смутные, но все это ни о чем.

Скоро будем смотреть новый сезон ФС, поэтому сошлюсь на его героев.

Вот Онегин и Казанова. Казанова – не пример успешной личной жизни до знакомства с Нино, но всякий согласится, что личная жизнь у него насыщенная и симпатию у женщин он вызывать умеет. Его проблемы в любви были связаны с тем, что он сам не мог остановить свой вечный поиск, это отдельная проблема, а со взаимностью проблем не было. У Онегина наоборот. Пока не появилась Золушка, он либо в башне сидел, либо чувствовал себя подлецом и подонком, поскольку не мог симпатизировать доступным девушкам. Недоступные ему иногда нравились. Нравилась Шелли, пока была недоступной. Нравилась Белоснежка, которая перекинулась на Казанову. Но даже недоступных он обматывал зеленым виноградом. Ему было неохота и лень делать что-то. То есть паровоз Онегина был в очень плохом состоянии. ОЗ в целом отличная, а любовный ресурс – нет.

А у Казановы наоборот. ОЗ не очень, учитывая, что он бездельник и нищеброд, а любовная ОЗ очень хорошая на этом фоне, вопреки даже тому, что он бабник. Казанова и Белоснежку легко влюбил и увел у Онегина, и Шелли очаровал, и даже Нино, и с Белладонной у него что-то было. То есть вопреки социальной ОЗ Казанова нравится девушкам, он спонтанный в любви и обаятельный и мы можем предположить, что он и в сексе хорош. Откуда энергия?

Любой онегин, взглянув на подобного казанову, решит, что планка притязаний у того тоже завышена и во много раз, если ему нравятся такие красивые и успешные девушки. Но только ему удается вызвать взаимность, а онегину нет или “неохота”. Это касается всех почти казанов в какой-то мере, они нравятся девушкам, и онегиным часто приходит в голову мысль, что женщинам нравятся бабники и придурки.

Но это не так. Казанова нравился бы еще больше, не будь он бабником. Как раз то, что он бабник и отталкивает от него девушек. Белоснежка его разлюбила. Даже Нино не хотела к нему возвращаться из-за того, что он вот такой.

Преимущество казанов совсем в другом – в хорошей спонтанности из-за отсутствия паровоза и из-за адекватной планки притязаний, которую онегины не могут увидеть, потому что видят казанов с уже прокачанным ресурсом любви, с высокой планкой, и не видят, как они его прокачали, начав с низкой. А я расскажу.

Классе в восьмом, иногда и в шестом, реже в десятом, казановам как и другим мальчишкам начинают нравиться девочки. Онегиным примерно в то же время, иногда существенно позже, но чаще всего они просто позже себе в этом признаются, а нравиться девочки начинают в то же самое время.

Симпатия одна и та же, к одним и тем же девочкам, если казанова и онегин – одноклассники (как в ФС), но реализуется она очень по-разному. Казановам нравятся все девочки, по крайней мере все симпатичные, нравятся не слишком сильно, но почти все. Онегиным тоже нравятся все симпатичные девочки, это нормально в ранней юности, все мужчины в это время немножко казановы. Как на ранней стадии антропогенеза царит промискуитет, потом полигамия, так и на ранней стадии сексуального развития индивида полигамные тенденции – норма.

То есть казановство – нормальная ранняя стадия развития любовного и сексуального ресурса, только казановы на ней остаются надолго или навсегда, хотя должны бы развиваться. Нерыбы уже осознают преимущества моногамии перед полигамией, а рыбаки моногамны. Онегины-рапаны тоже моногамны, но не так как рыбаки, а от страха быть плохими. КСЖ – то онегины, то казановы, то им нравится полигамия, то они осуждают и не приемлют это в себе и других.

Онегины-казановы-печорины – это своеобразия путей, а направление путей у всех одно – на гору.

Но вернемся к нашим подросткам. Разберемся, как у таких как Онегин из ФС, получается завышенная планка притязаний и паровоз, куда девается вся спонтанность в любовном и сексуальном ресурсах, которой от природы каждому мальчику дано примерно одинаково.

Казанове в 15 лет нравятся все девочки, онегину тоже, но относятся они к этому по-разному. Казанова принимает это как должное, точнее как нечто неизбежное, что с ним происходит, а не то, что он делает сам, ощущает это как внешний поток, как волну, на которой он может балансировать. Это и есть внешний поток, никто сам себе гормональную и нервную систему не формирует. Личность – да. Но.

Личность – это система адаптации к внешним условиям, а не наоборот.

Это система балансирования на волне – ноги-доска.

У онегина с детства локус контроля внешний. Он уверен, что может и должен контролировать все, что с ним происходит. Из-за грандиозности он не может открыть шлюз Веры и получить поток спонтанности.

Обратите, пожалуйста, внимание. В комментариях к письмах мои комментаторы часто пишут: “у автора внешний локус, она считает, что нечто с ней происходит”. Штурманы мои упрямо считают, что человек должен контролировать все. Но большая часть вещей с нами действительно происходит, а не мы это делаем. И внешний локус как раз считать, что мы делаем все то, что с нами происходит. Это внешний локус. Это иллюзия контроля над внешним потоком. Вот что такое внешний локус.

А большинство до сих пор считают, что внешний локус – это когда вы не контролируете то, что с вами происходит. Но это чаще всего – нормальная спонтанность. Иногда – безответственность, если вы не хотите контролировать то, что сами творите, но чаще – нормальная спонтанность, которой всем почти так не хватает. 90% людей фрустрированы и заморожены во всех почти ресурсах. Как раз из-за внешнего локуса и стремления штурманить то, что вне их контроля.

Вот Онегин из сериала как и всякий другой онегин смотрел на девочек, которые ему нравились в 8 и 9 классах, и испытывал муки совести. Сегодня он засмотрелся на Таню, а потом на Катю, и почувствовал себя последним мудаком. Он неразборчив, он предатель Тани и одновременно предатель Кати. Онегин ощущает, что не достоит счастья и не достоин любви, поскольку вот так вот хаотично разбрасывается симпатиями. Он представляет обиду девочек и их месть, да и самому ему от себя тоже тошно. Я немного утрирую, обычный онегин может это не рефлексировать или рефлексировать иначе, но что-то подобное происходит со всеми. Каждый онегин уверен, что все свои симпатии он должен и может контролировать, он отвечает за все, что чувствует, несет полную ответственность за результат, а значит должен что-то делать с этим и чаще всего просто душит в зачатке.

У онегиных либидо либо задушено почти совсем, у пескарей, либо придушено, чтобы его было легче контролировать. КСЖ то душат либидо, то отпускают его на волю, поэтому оно у них такое придурошное. Контролировать либидо КСЖ-рапаны умеют еще хуже, чем онегины. Онегины держат его в постоянно придушенном состоянии, а КСЖ то закрутят гайки, то ослабят, то сидят на мели, то захлебываются в волнах.

Но вернемся к юному Онегину. Он не совсем придушил либидо, все-таки в его планах не было стать монахом. Он просто решил, что любить можно только самую лучшую девочку. Она должна быть самой лучшей, тогда любить ее не стыдно, изменять ей не захочется, признаться ей будет не зазорно и не унизительно, тратить на нее себя не жаль. Обычно онегины выбирают такую девочку в школе, достойную их любви, и ту же самую девочку выбирают еще двадцать онегиных, десять маленьких КСЖ и пара казанов, из параллельных, младших и старших классов. Конкуренция высокая и шансов у нашего Онегина нет. Чтобы получить интерес такой девочки, надо выделиться из толпы тех, кому она нравится.

Востребованные девочки любят самых востребованных мальчиков в классе или мальчиков постарше на пару лет, но спонтанных и обаятельных. Поэтому честь быть выбранной нашим Сокровищем не была этой девочкой даже замечена.

Маленький Казанова тоже был ей не интересен. Он смотрел на нее, открыв рот, но он смотрел и на других девчонок. И если первая любовь Онегина протекала в мире иллюзий и рыцарских грез с восьмого по десятый класс, он любовался на выбранную девочку и представлял, что вот они однажды вместе пойдут из школы, а потом договорятся вместе сходить на каток и как-нибудь у них все и закрутится, то Казанова в мире иллюзий жить не хотел.

Почему многие выбирают иллюзии, а не реальность? Потому что им нравится журавль в небе, а не синица в руке. Так вот казановы выгодно отличаются от онегиных только одним: они предпочитают реальных и теплых женщин холодным и воображаемым. С самой ранней юности они предпочитают взаимность невзаимности, реальность предпочитают иллюзиям.

Одно только это отличие позволяет им прокачать ресурс любви и раскрутить турбину спонтанности так, что ко взрослому возрасту они нравятся всем тем женщинам, о которых онегины только мечтают.

Представьте себе, как два этих школьных приятеля жили с 8 по 10 класс, с того момента, как им понравилась одна и та же девчонка. Онегин решил, что ему подходит и она его достойна. Казанова увидел, что она красивая, но на него совсем не смотрит. Может быть он и попытался ее окликнуть в коридоре школы, но увидел равнодушный взгляд и приставать не стал. Онегин тоже видел равнодушный взгляд этой девочки, но его это не смущало. Пусть журавль в небе, но зато это журавль, а не синица. Да и куда она денется от Победителя и сладкой маминой конфетки?

Распыляться Онегин не хотел и не мог, он должен был выбрать лучшее, ведь он хотел считать, что от его выбора все и зависит, он – хозяин своей судьбы, он ставит задачи перед Мирозданием, а не оно перед ним. Он сверху по отношению к судьбе, а не снизу. Поэтому он просто подождет завтра, а сегодня будет просто мечтать.

К счастью, к учебе Онегин относился наоборот деятельно, поэтому не просто бездельничал и мечтал, а занимался уроками. Будь его паровоз нетерпеливей, он бы и отвлечься от девочки не мог, страдал бы, накручивал себя, вырастил огромную фигуру и стал писать бы письма этой девочке, уча ее жизни, как это любят онегины (не унижаться же?). Получил бы пинка, не заметив под короной, получил бы пинок посильней, обиделся бы и дальше либо стал доказывать что-то себе и женщинам, либо надел белое пальто, что любовь – жуткая пошлость. Это Онегин и сделал, кстати, но позже, когда его отвергла Шелли. А в школе просто тайно вздыхал по красивой однокласснице, как все остальные.

А Казанова общался с теми девчонками, которым нравился он. Они ему тоже нравились, среди прочих, но их выгодное отличие было в том, что с ними была взаимность. Это самое главное и для того, кто уважает и слушает жизнь – это единственный ориентир. Что ему дают, а не что он берет в своих иллюзиях как бы.

Вот почему я пишу, что планку надо опускать до адекватной. Адекватная планка – это уровень, на котором вы получаете взаимность. Ресурс любви прокачивается только когда есть взаимность. Любой ресурс так. Вы не можете прокачивать работу, если вас не берут на эту работу. И дружбу вы не можете прокачивать, если с вами не хотят дружить. Нужна взаимность, и если пока ваша любовная ОЗ очень мала, скорее всего нравиться вы будете людям с меньшей социальной ОЗ, чем у вас.

Отсюда вой рапунцелей и онегиных. Почему же людям с равной ОЗ они не нравятся? Потому что их любовная ОЗ совсем мала, они необаятельны, несексапильны, не умеют общаться в романтичном формате, не могут никого соблазнить, развлечь, привлечь. Иногда бывает, что ваша социальная ОЗ в порядке, потому что вы ею занимались, а любовная очень мала. И тогда вы никому из равных не нравитесь. Если у вас неплохой имидж, кроме хорошей социальной ОЗ, вы нравитесь равным, но только в самом начале, а потом они остывают, если ваша любовная ОЗ очень мала. Значит надо общаться с теми, кому вы нравитесь, и пусть их ОЗ меньше. Любовная ОЗ хоть и связана с другими ресурсами, но любовь – это отдельный ресурс. Им нужно заниматься отдельно.

И как на работе, начинать надо с того, куда берут. Можно помочь себе дополнительной учебой, но все равно начало прокачки – это начало реальной работы. Так и прокачка любовного ресурса начинается со взаимности. Надо общаться с теми, кому нравитесь вы. Если вы пытаетесь ломиться к тем, кто нравится вам, а вы совсем нет, то вы не прокачиваете ресурс, а гробите его. Вам кажется, что общение из минуса дисбаланса принесет вам опыт, но это опыт унижения и опыт предательства себя, очень плохой опыт. Опыт романтического общения можно получить только с теми, кто симпатизирует вам, и желательно не меньше, чем вы ему. Можно и больше, но только если вы не будете чувствовать раздражение, а сможете ощутить хотя бы небольшое удовольствие. А ощутить удовольствие можно лишь тогда, когда вы хорошо понимаете ценность реальной взаимности. Взаимности. Реальной.

И вот с этим у онегиных засада. Казанова из ФС с 8 до 10 класса уже прокачал свой ресурс любви, великолепно для школьника. Он делал это даже в ущерб учебе, а в идеале должен был бы уделять время и тому, и другому. Это дало бы ему двойное преимущество. Но у него получалось хорошо с девчонками и не так хорошо с учебой, а люди с недостатком воли всегда занимаются тем, что идет само, хотя надо уделять внимание тому, что получается хуже. Прокачал ресурс любви Казанова, когда с удовольствием общался с девочками, от которых получал ответ. Адекватно ответу общался, что и значит – в границах, с учетом гендерной разницы, что значит больше инициативы, но ориентируясь на ответ.

Прокачал ресурс любви – это значит научился понимать девочек, чувствовать их, говорить то, что им интересно, видеть, что интересно конкретной девочке, уметь их смешить, удивлять, вести диалог так, чтобы границы ему открывались, а симпатия росла и влечение тоже. Держаться научился, улыбаться, подмигивать, делать небанальные комплименты, слушать их внимательно, реагировать нешаблонно, а потом уже и брать за руку так, чтобы эту руку не захотелось отнять, обнимать на прощанье, показывая и силу, и волнение, целоваться с эмпатией и так далее. Кроме собственно сексуального опыта есть куча вещей, которым можно научиться быстро, спонтанно, даже с первой своей девушкой можно научиться, но все-таки надо учиться, чтобы делать это хорошо.

Есть и более важные навыки для ресурса любви. Переживать отказ, снижать свой минус, когда на другой стороне явный плюс и нет взаимности, не надевать корону, когда больно и хочется утешиться иллюзиями и бесплотными надеждами. Всему этому неопытные люди учатся с большим трудом. Те, кто миновали это в юности, учатся потом, и это как ветрянка, с возрастом переносится тяжелей, особенно если в юности вы миновали это, обмотавшись ЗВ. Это значит привычка к ЗВ сформировалась, а навык переживать отказ и облом, оставаясь в реальности, сохраняя энергию, нет. И его придется строить, чтобы ресурс любви чуть что не сжимался бы от страха и не фрустрировался из-за ожидания неудач.

Чтобы ресурс был прокачан, русло его должно быть упругим и сильным, надо сформировать его мышцы, буквально накачать как тело. Тогда он будет выдерживать подачу энергии и держать мощный поток.

Понятно, что такое ресурс?

Онегин до 10 класса в ресурсе любви учился только мечтать, то есть закрываться от реальности короной. В мечтах все удачливы и грандиозны, часто даже выглядят иначе, и тогда ресурс имиджа тоже фрустрируется. Вместо того, чтобы прокачивать себя, свои ресурсы, идет лепка какой-то воображаемой фигуры, не имеющей отношения к себе, не связанной с реальным собой. Это и есть корона. Весь пубертат и всю юность типичный онегин учится растить корону в любви, чуть что обматываться ЗВ, словно по команде “газ” надевать противогаз. Разбуди его ночью и он быстро быстро как солдат-дед автомат соберет из пазлов свою корону и обмотается ЗВ. А некоторые даже спят в короне и ЗВ, на всякий пожарный. Укрывшись белым пальто.

В результате в 10 классе гуляя однажды с Казановой в парке после уроков, Онегин встретил ту-самую-девочку и она не прошла мимо как обычно, а подошла к ним сама. Казанова был приветлив, Онегин был ошарашен, а девочка была так общительна и открыта, что Онегин понял: свершилось чудо. Его не насторожило то, что девочка болтала с ними так, будто они давние друзья. Если бы насторожило, он бы догадался, в чем дело. Но зря он что ли растил корону, внушая себе, что все будет так, как он хочет?

После этой прогулки Онегин позвонил Казанове, который конечно был в курсе его любви к девочке, и с сказал, что не хочет упускать шанс, он спросил его как более опытного в отношениях с девочками (не подходящими Онегину, конечно), как ему лучше поступить, чтобы начать общаться с этой подходящей девочкой ближе. Позвонить ей? Подождать после школы? Пригласить сразу в кино?

Казанова замялся. Он любил Онегина и где-то даже зависел от него. Онегин всегда давал списывать и приличными оценками за год Казанова был обязан ему. Ну и в целом ему нравился Онегин, он дружили с детства, они ходили в одну спортивную секцию и в другую вместе. Как он мог признаться ему, что он уже неделю как встречается с этой девочкой, целуется с ней и она влюблена в него, в Казанову? Кое-как он отмазался и даже уговорил свою девчонку сходить с Онегиным в кино (а Онегину подсказал пригласить).

Дальше понятно, что было. Онегин был обнадежен и тем больней было упасть его короне.

Больше он не влюблялся, обиделся. А Казанову как обычно простил. Ведь друг не виноват, что у женщин такие ужасные вкусы.

Потом Онегин уже привык, что за Казановой бегают девчонки, о которых Онегин не мог бы даже мечтать. Но чтобы не чувствовать себя ущербным, он научился считать любовь – глупостью для бездельников. И Казанова этот его виноград активно удобрял, чтобы зависть Онегина не портила их дружбу. К счастью Онегин развивался в учебе и карьере (иначе бы и для дружбы был не интересен), ОЗ его росла и к тридцати годам Казанова говорил ему уже искренне, а не фальшиво, что любая девушка была бы счастлива иметь такого мужа. Онегин и не сомневался в этом. Просто ему было неохота. Его паровоз от двух обломов в жизни пришел в негодность, а как без паровоза в этом ресурсе он не знал.

То ли дело в учебе или работе. Там Онегину было понятно, что надо корпеть на своем уровне. Он не брал задачи десятого класса в восьмом, если у него были пробелы, устранял пробелы, осваивал программу восьмого класса, потом девятого, потом только пробовал десятый. В работе он тоже начинал с того, что ему по силам.

А вот Казанова, пропустив из-за гуляний программу восьмого класса, так и не захотел ее всерьез наверстать. Возвращаться назад и наверстывать – такая скука, а задачи девятого класса в девятом он решал наугад, с переменным успехом из-за пробелов. И работу упустил, поскольку деньги брались из воздуха, взрослые женщины нередко баловали его, а одна даже подарила ему квартиру. Друзья тоже угощали такого классного и компанейского парня, вокруг которого всегда красивые девчонки. В тридцать лет начинать с зарплаты курьера Казанова уже не мог, так и остался с дырой в работе, как Онегин с дырой в любви.

Просто работа важней для социума, всем плевать, что у вас там с любовью, поэтому человек с дырой в любви не выглядит таким неудачником. По крайней мере до тех пор, пока не начнут взрываться часики. Женщина в тридцать пять без мужа и детей уже выглядит неудачницей. Мужчина выглядит неудачником, если в сорок пять у него нет семьи. А мужчина без работы выглядит неудачником и в двадцать пять. Вот в чем разница.

Понятно, зачем снижать планку и как?

Опишите трудности, если есть с адекватной планкой, или то, как вы эти трудности, преодолели или преодолеваете.

КСЖ и Петя развивались примерно так же. Это аналоги Онегина и Казановы, но только больше приближены друг к другу, разница между ними не такая большая. Они меньше разнесены по шкале, измеряющей уровень спонтанности в любви. Так что их пример тоже можете рассматривать.