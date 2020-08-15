Лукашенко о договоренностях с Путиным: Россия при первом запросе окажет Беларуси помощь по обеспечению безопасности

15.08.2020, 20:26, Новости дня

14 августа на совещании в министерстве обороны Беларуси президент страны Александр Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе готова оказать Беларуси “всестороннюю помощь” по обеспечению безопасности, сообщило государственное агентство БЕЛТА.

Он сказал, что договорился об этом с президентом РФ Владимиром Путиным (их телефонный разговор состоялся на фоне массовых протестов в Беларуси, которые продолжаются седьмой день).

“И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь, – заявил Лукашенко. – Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и Организация Договора о коллективной безопасности. Как раз эти моменты подходят под этот договор”.

Он назвал сегодняшний разговор с Путиным длительным и обстоятельным.

“Должен сказать, меня даже несколько удивило: [он] абсолютно посвящен в то, что происходит”, – сказал президент Беларуси.

На этом же совещании Лукашенко заявил, что белорусским властям удастся “удержать ситуацию”. “Страну мы никому не отдадим”, – подчеркнул глава государства.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям протеста присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

15 августа на правительственном совещании Лукашенко сказал, что ему нужно срочно связаться с Путиным в связи с протестами в Беларуси, “потому что это уже угроза не только Беларуси”. Телефонный разговор состоялся в тот же день. По данным Кремля, Путин и Лукашенко “выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы”, и договорились “укреплять союзнические отношения”. Пресс-служба Лукашенко не сообщила подробностей разговора, отметила только, что собеседники обсудили ситуацию “внутри и вокруг Беларуси”.