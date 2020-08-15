Двое украинских правозащитников, которых задерживали в Минске, вернулись домой

15.08.2020, 20:26, Новости дня

Украинские правозащитники из организации “Восток SOS” Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которых задерживали в Беларуси во время акций протеста, 15 августа прибыли в Украину, сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

“Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику”, – написал он несколько часов назад.

Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2020

Организация “Восток SOS” в Facebook поблагодарила всех, кто принимал участие в освобождении украинцев.

“Позже ребята сами расскажут все подробности”, – пообещали в организации.

Друзі, суботнього вечора маємо для вас прекрасну новину! Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв вже в Україні! Пізніше… Posted by Восток SOS on Laupäev, 15. august 2020

Реуцкий и Васильев приехали в Беларусь от правозащитной организации “Восток SOS”, их задержали 12 августа в Минске. Против Реуцкого и Васильева открыли уголовное дело об участии в массовых беспорядках. 14 августа стало известно, что их отпустили из СИЗО. Украинцы рассказали, что при задержании их били, однако меньше, чем белорусов.

Всего во время протестов в Беларуси задержали 14 граждан Украины. 12 августа в МИД Украины сообщили об освобождении девяти человек, а 14 августа – еще пяти.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.