 

Лукашенко решил обратиться к России из-за протестов: Надо связаться с Путиным

15.08.2020, 20:23, Разное

Александр Лукашенко собрал заседание, на котором завел речь об иностранном вмешательстве. Он уверен, что именно зарубежные враги спровоцировали протесты в Белоруссии.

“Надо связаться с Путиным, президентом России”, – заявил глава государства. Он срочно намерен поговорить с коллегой, поскольку считает, что демонстрации в республике могут угрожать России.

По мнению Александра Лукашенко, недоброжелатели, которые режиссируют протесты в Белоруссии, работают профессионально. Он заявил, что они используют постановочные кадры и фейки. Также он прокомментировал информацию СМИ о доме, который якобы нашли в его собственности в России.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Авг 2020 в 4:33 PDT

Александр Лукашенко заверил, что не имеет собственности, кроме официальной резиденции, где он “живет в деревне”. По словам белорусского лидера, враги дезинформируют общество, чтобы создать у народа “подленькое настроение”.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По результатам ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, оставив позади свою главную конкурентку Светлану Тихановскую. Она набрала около 10%. Белорусы возмутились итогами выборов и устроили протесты в разных городах республики.



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