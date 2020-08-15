 

Минобороны Белоруссии разоблачило фейк про «сербских наемников»

15.08.2020, 20:08, Новости дня

Сообщения в социальных сетях о присутствии «сербских наемников» в Белоруссии не соответствуют действительности, заявило минобороны республики.

«Очередной фейк от телеграмм-каналов о «сербских наемниках», замеченных в Белоруссии. Министерство обороны давало ранее информацию о том, что в рамках Армейских международных игр – 2020 Белоруссия примет на своей территории три конкурса: «Уверенный прием», «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». В одном из них – конкурсе «Снайперский рубеж», – который пройдет в Бресте, принимает участие в том числе сборная вооруженных сил Сербии», – цитирует ТАСС сообщение белорусского ведомства.

Участники сербской команды приехали в Белоруссию 10 августа.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Лукашенко сделал выбор в пользу России.



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