Мнение: В Гродно спустили государственный флаг Белоруссии
15.08.2020, 20:01, Разное
Спуск государственного флага Белоруссии над гродненским драматическим театром и вывешивание там змагарского
Пронос огромного змагарского флага по улицам Гродно.
"Это не змагарский протест", "Это спонтанный неорганизованный протест", говорили они.
Все настолько шаблонно и привычно, что даже скучно – никакой выдумки и креатива, типичный суповой набор давно знакомых ходов.
UPD: А вот еще.
Ляховичи, сегодня.
Спонтанность и неорганизованность.
Источник: Colonel Cassad
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