Мнение: В Гродно спустили государственный флаг Белоруссии

15.08.2020, 20:01, Разное

Спуск государственного флага Белоруссии над гродненским драматическим театром и вывешивание там змагарского

Пронос огромного змагарского флага по улицам Гродно.

"Это не змагарский протест", "Это спонтанный неорганизованный протест", говорили они.

Все настолько шаблонно и привычно, что даже скучно – никакой выдумки и креатива, типичный суповой набор давно знакомых ходов.

UPD: А вот еще.



Ляховичи, сегодня.

Спонтанность и неорганизованность.