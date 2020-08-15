 

Мнение: В Гродно спустили государственный флаг Белоруссии

15.08.2020, 20:01, Разное

Спуск государственного флага Белоруссии над гродненским драматическим театром и вывешивание там змагарского

Пронос огромного змагарского флага по улицам Гродно.

"Это не змагарский протест", "Это спонтанный неорганизованный протест", говорили они.
Все настолько шаблонно и привычно, что даже скучно – никакой выдумки и креатива, типичный суповой набор давно знакомых ходов.

UPD: А вот еще.


Ляховичи, сегодня.

Спонтанность и неорганизованность.

Источник: Colonel Cassad



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