Назван ТОП-3 автомобилей, имеющих самую долгую историю

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15.08.2020, 19:53, Разное

Автоэксперты составили ТОП-3 автомобилей, отличающихся самой долгой историей производства. Модели продолжают выпускать после неоднократных смен поколений, модификаций и постоянных доработок компаний-производителей.
Первое место досталось запущенному в 1935 году Chevrolet Suburban. Внедорожник несколько раз дорабатывался инженерами американской корпорации General Motors. За 85 лет с момента выпуска авто стало иконой и долгожителем в модельном ряду компании. В течение всей своей длинной истории транспортное средство пользовалось большим спросом и использовалось спецслужбами США. Первая машина была построена на базе грузовика GMS. Современная версия Chevrolet Suburban впечатляет автолюбителей комфортом и мощными агрегатами. В 2020 году на рынке появилась новая генерация внедорожника.

На втором месте эксперты “Автоновостей дня” расположили американский пикап Ford F-Series. Автомобиль разработали после окончания Второй мировой войны, а на рынки был запущен в 1948 году. Грузовой отсек и хорошая проходимость сделали пикап любимцем многих фермеров. Через 30-летие транспортное средство стало самым продаваемым среди других авто этого сегмента. С 1980 года машина не сходит с позиций рейтингов наиболее популярных автомобилей на рынке всего мира.

Завершает тройку легендарных “железных коней” Volkswagen Transporter. Первое поколение автомобиля немецкая компания начала производить с 1950 года. В течении первых месяцев с конвейера каждый день сходили порядка 60 машин. Трансмиссию Volkswagen Transporter получил от VW Beetle. Этот автомобиль смог стать вторым мировым бестселлером концерна. История популярной классики охватывает шесть поколений. Машину приобретают любители путешествий, используя ее в качестве “дома на колесах”. Для предпринимателей транспортное средство является выгодным вариантом, позволяющим перевозить различные грузы и работников. Модель имеет высокий спрос на рынках Европы, занимая лидирующие позиции. Вышедшее недавно новое поколение Volkswagen Transporter позволит существенно укрепить позиции модельного ряда.



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