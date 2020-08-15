Мнение: Пора поговорить о земле

15.08.2020, 19:51, Разное

При обсуждении очередных “либеральных тезисов” всплыла (и не могла не всплыть!) тема ЗЕМЛИ. Видимо, вопрос действительно важнейший. По площади, деленой на количество жителей, мы, наверно, в лидерах “планеты всей”. С другой стороны, “вопрос о земле” в стране решается уже несколько веков – а все никак не решится. Все у нас земля в основном в распоряжении государства, и никак оно – под самыми разными предлогами! – не хочет ею делиться.

И то! Вот скажут – “да какая земля! одно название, что много – да только большая часть за Полярным кругом, или в безлюдной Сибири… Кому она нужна?” С одной стороны – безусловно, так и есть. С другой – хе-хе! Картошку или пшеницу на этой земле за Полярным кругом, конечно, не повыращиваешь – но назвать ее совсем уж бросовой тоже нельзя. В НЕЙ ого-го сколько всего есть, за тем же самым Полярным кругом! И в Сибири там, если поковыряться, такого можно найти…

Тем не менее, землю у нас никто никому не раздает. Промышленность – и ту раздали, в ходе “чековых аукционов”. А землю – шалишь! Вроде что-то обломилось колхозникам – и то, не сама земля, а некие “земельные паи”. Работал я на выборах в сельской местности, наобщался с простыми нашими деревенскими людьми. Они всё ко мне шли, как к городскому: надеялись, что я им объясню, что ИМ с ИХ земельными паями делать и что они вообще означают. Мда-а… А я ведь – понятия не имею.

Вообще, так и осталось непонятным: почему ПРОМЫШЛЕНЫЕ АКТИВЫ б. СССР делили как бы “на всех” – то есть ваучеры давали независимо от того, городской ты или деревенский; а вот “земельные паи” почему-то получили одни сельчане? А если человек в городе живет – он что, уже как гражданин на замлю уже никакого права не имеет? А почему?

В первой половине 90-х, как я помню, совершенно серьезно рассматривалась идея введения “земельных ваучеров” – по аналогии с приватизационными чеками. Насколько я знаю, был уже готов даже проект Указа Президента РФ на эту тему – но его подписание все откладывалось, откладывалось… Пока тихи-тихо не сошло на нет. Неясен, конечно, сам механизм такой вот “земельной ваучеризации”. Как собирались продавать? На “земельных ваучерных аукционах”? А как опредялились бы лоты? Не знаю, непонятно…

Очень успешную земельную реформу провел Акаев в своей Киргизии. Собственно, только благодаря ей он и просидел на своем посту так долго – “просто” как Президента его бы скинули лет на 10 раньше, учитывая полнейшую нищету Киргизии как страны.

Опыт крохотной Киргизии нам бы изучать и изучать; но нет, мы ж “великую энергодержаву” строим…

Дело было примерно так: все земли сельхозназначения – ВСЕ! – существующие в республике, разбили на участки и совершенно безвозмездно передали в собственность ПОСЕМЕЙНО. То есть наделы выделялись СЕМЬЕ, а величина надела зависела от количества детей в семье.

Конечно, были недовольные (кому-то достался орошаемый участок, а кому-то – неорошаемый; кому-то – плодородный, а кому-то – “неудобья”; кому-то – рядом с городом, кому-то – хрен знает где) – но, тем не менее, большой резни не случилось, а народ активно занялся делом – пахать и сеять, кто как мог. Вышло, кстати, чуть ли не по 5 га на семью… И – очень важно! – земля выделялась действительно ВСЕМ семьям, независимо от того, “городская” семья или “деревенская”.

Реформа Акаева привела к тому, что всегда нищие киргизы в Ферганской Долине стали нанимать на сельхозработы … узбеков из соседнего Узбекистана, в котором оставили в неприкосновенности все колхозы и совхозы. Вообще, киргизские семьи реально стали кормить сами себя, “держаться” за СВОЮ землю.

Но, конечно, в Киргизии – всего-то 5 млн. населения. С Россией по масштабам не сравнить.

И все ж я думаю, что тема земли как раз для либеральной политической силы – благодатная. Раздать землю СЕМЬЯМ ГРАЖДАН РФ в частную собственность – это был бы шаг, серьезнейшим образом переворачивающий Россию. Даже понятно, почему не пошли на “земельные ваучеры” в 1995-м. Решили, что “уже и так все хорошо”.

Ошиблись.