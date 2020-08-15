Мнение: Продовольственный экспорт из РСФСР, ограничения на еду в Китае и атака на Руксперт

15.08.2020, 19:40, Разное

1. Современная Россия – великая сельскохозяйственная держава, которая лидирует в мире по экспорту пшеницы и многих продовольственных товаров. Однако так было не всегда. Удивительный по нынешним временам факт – ещё в 1989 году с производством пищи в РСФСР дела обстояли весьма грустно. Вот что пишет коллега genby:

https://genby.livejournal.com/848116.html

…практически весь импорт продовольственных товаров СССР шел в РСФСР. И ещё столько же приходилось добирать из других республик.

И что самое печальное, нет ни одного продовольственного товара, который бы РСФСР экспортировала в 1989 году.

2. Западные СМИ распространяют слухи о том, что Китай находится чуть ли не на грани голода. В Ухане уже на всех не хватает еды в ресторанах, и людям предлагают доедать отходы:

https://lenta.ru/news/2020/08/13/limit/

В некоторых китайских городах хотят установить ограничения на количество еды, которую люди могут заказывать в ресторанах. Такое решение связано с увеличением пищевых отходов и ростом цен на продукты в стране, пишет Vice.

Уханьская ассоциация предприятий общественного питания предложила ресторанам принять новое правило. Например, компания из десяти человек может заказать только девять блюд. Они могут попросить еще, но только если остались голодными после того, как все съели. Ассоциация также призывает ввести в ресторанах половинные порции и отдавать гостям оставшуюся еду в коробках с собой, чтобы сократить количество пищевых отходов.

Коронавирус вызвал рост цен на продукты в Китае. В дополнение к этому недавнее наводнение в южной провинции Цзянси привело к разрушению сельскохозяйственных угодий, что поставило под угрозу продовольственную безопасность. Ущерб от стихии оценивается в 1,16 миллиарда долларов.

3. В четверг неизвестные провели подлую атаку на «Руксперт». Вандалы использовали хитрый скрипт, который не просто портил содержимое нашей патриотической энциклопедии, но и пытался сделать её как можно менее интересной для поисковиков. Атака прошла относительно успешно, так как хакеры применяли диапазоны айпи-адресов, которые ранее не засвечивались в общедоступных спам-фильтрах.

Сейчас всё уже в порядке. Наши программисты сумели откатить вандальные правки обратно, «Руксперт» работает в штатном режиме:

https://ruxpert.ru/

Пожалуй, эта атака — хороший знак. Как мы знаем из компьютерных игр, если нам встречаются враги, значит мы движемся в верном направлении.