Ученые объяснили многообразие видов на Земле внеземным воздействием

15.08.2020, 19:30, Разное

Японские исследователи провели исследование, в ходе которого выяснили, что биологическое многообразие на планете стало возможным благодаря космическому воздействию. Таковым явилось массовое падение на Землю метеоритов 800 миллионов лет назад.

Базовыми данными для исследования ученых, представляющих Университет Осаки (Япония), стала информация, полученная с лунного спутника “Кагуя”. Она свидетельствует о том, что кратеры на Луне образовались в результате мощной “бомбардировки” её осколками астероидов, поразивших 800 млн лет назад и Землю. При этом известно, что метеориты имели в своем составе большое количество фосфора. И, если на естественном спутнике планеты результатом их падения стали лишь огромные воронки, то на земной поверхности, где уже присутствовало немалое количество простейших форм жизни в океане, появление астероидов вызвало более глобальные последствия. Как прокомментировал профессор Кэнтаро Тэрада, являющийся одним из авторов исследования, биохимический цикл движения химического элемента на планете существенно изменился, спровоцировав процесс размножения водорослей и дальнейшую биологическую эволюцию. “Этот фосфор мог способствовать развитию биологической активности на Земле , потому что биоактивность в океане зависит от концентрации фосфора. И мы считаем, что фосфор, принесенный в большом количестве астероидами в тот период, активизировал биологическую активность”, – резюмировал ученый.

Примечательно, что еще три года назад аналогичная гипотеза была выдвинута немецким коллегой Тэрады Кристофером Рейнхардом. По результатам своей научной работы, исследователь из Германии причиной возникновения многообразия жизненных форм на Земле назвал фактор резкого роста количества фосфора в морях в аналогичный период истории, однако не уточнил причин такой динамики. Следовательно, данные японских специалистов подтвердили и дополнили озвученную научную версию.