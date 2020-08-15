Композитор Олег Молчанов назвал неожиданную причину смерти Легкоступовой

15.08.2020, 19:30, Разное

Олег Молчанов высказал неожиданную версию причины смерти Валентины Легкоступовой. Композитор считает, что, как и многих талантливых людей, певицу погубили безработица и алкоголь.

Вчера стало известно о смерти артистки, исполнительница шлягера «Ягода-малина» скончалась на 55 году жизни. Свое сожаление о безвременной кончине звезды выражают друзья и коллеги исполнительницы. Композитор Олег Молчанов высказал свою версию причин, которые привели к смерти певицы в столь молодом возрасте. По мнению музыканта, к такому печальному финалу привело увлечение спиртными напитками и невостребованность на профессиональном поприще. Как заявил Молчанов, Легкоступова употребляла алкоголь уже не первый год. Причем даже в 1980-х годах, будучи на пике успеха, она нередко выпивала. После многих лет безуспешных попыток вернуться на большую сцену, ее пагубная привычка только усилилась.

По официальной версии, высказанной правоохранительными органами, Валентина Легкоступова получила травму головы, подскользнувшись и упав в ванной комнате. После удара певица впала в кому, из которой так и не вышла. Сведения о смерти артистки подтвердила в Instagram ее дочка Анетта Бриль. Сообщается также, что Юрий Фирсов, замуж за которого Легкоступова вышла в начале июля текущего года, потерял сознание после известия о смерти супруги. Ранее некоторые СМИ и блогеры высказывали предположение, что Легкоступова была избита мужем, из-за чего и попала в больницу. Об этом заявляли ранее также друзья исполнительницы Алексей Глызин и Ольга Зарубина.

Однако ее администратор Александр Герасимов уверен в порядочности Фирсова и призвал прекратить травлю яхтсмена, ставшего вдовцом через месяц после свадьбы. Он считает, что в случае наличия каких-либо подозрений, их могут подтвердить только соответствующие органы. Как пишет «Слово и дело», несчастный случай с Валентиной Легкоступовой произошел 11 августа. По данным «Инфореактора», артистка все это время лежала в наркологической клинике, так как по приезду врачей находилась в состоянии алкогольного опьянения. Гематомы при этом у нее были по всему телу, как гласит принятая в качестве основной версия инцидента, все травмы получены в результате падения.