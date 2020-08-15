Мнение: Письмо: “Привет, мой новый друг”

15.08.2020, 19:24, Разное

Ну вот здесь про завышенную планку, например.

timetoburn2

Уважаемая Эволюция, здравствуйте.

Пишу Вам письмо на разбор.

Буду очень благодарна, если посчитаете нужным разбирать его.

Мне 31 год, 3 года назад закончились 6ти летние отношения, в которых 5 лет прожила с молодым человеком. Сейчас не общаемся. Только иногда получаю от него сообщения, как он сожалеет, но ничего не отвечаю, потому что я нет.

Последний год активно пытаюсь построить отношения, но видимо дыра в любви огромная и я ее в упор не вижу. Помогите раскрыть глаза, пожалуйста.

(Да, только с огромными дырами люди не могут построить отношения, с дырами поменьше отношения строят легко. Как надоело читать преувеличение и вранье. Сама она считает себя классной, а ноет про огромную дыру. Учитесь формулировать точно и честно)

ОЗ у меня средняя, я работаю в ИТ компании, обеспечиваю себя полностью сама еще со студенческих времен, помогаю финансово родителям и родственникам. Внешность обычная, занимаюсь фитнесом, стройная фигура, красивые волосы и улыбка. Много путешествую и очень люблю спонтанные и необычные путешествия, типа поехать в хайкинг в горы, на регату в море или на фестиваль в пустыню.

(ОЗ измеряет в ваууме, но считает себя привлекательной очень и спонтанной. Красивые волосы, допустим, можно как-то оценить у себя, сравнив с чужими. Но откуда вы берете про красоту улыбки, если никто не стремится на вас любоваться?)

За 3 года после расставания так и не удалось построить серьезных и длительных отношений.

Знакомлюсь с мужчинами в тиндере. С одним из них были 3х месячные отношения, но все закончилось, не успев начаться, как говорится. После первой встречи кажется я ему понравилась, он мне очень, потому что мужчина был красив, как бог, и мне очень хотелось ему понравиться. Мы часто встречались, гуляли, много общались, секс был средний. Он уехал на новый год в запланированную поездку, я поехала по своим планам и общение сошло на нет. Ну на нет и суда нет.

(Секс был средний = она была Училкой в сексе. На нет и суда нет = привыкла смотреть как строгий судья. Очень вредный баг у нее, Училка)

Были и другие короткие истории. Очень много знакомств в тиндере, но ни с кем дальше диалога или первого свидания не заканчивается. И вот на этом моменте я не могу понять, что я делаю не так, то есть я очень хочу это увидеть, но не могу. Я уже пробовала общаться по-разному, но дальше первого свидания не заходит. Самое интересное, что мне чаще кажется, что встреча прошла очень хорошо, потому что, как правило, встречи очень живые и интересные. Видимо только мне.

(Очень хочет понять, что не так, но ни одного диалога не привела. Считает, что это не важно)

И вот недавно, я получила сообщение в том же тиндере от мужчины моего возраста, который по фото мне показался несерьезным – татушка на всю руку, серфинг, скейтборд, сноуборд, экстрим и много путешествий. Обычно я таким мужчинам не нравлюсь. Он мне написал: Привет, М. я твой новый друг, П.

У меня было настроение не очень и я не хотела отвечать в таком настроении, ответила через неделю: Привет, мой новый друг! Рада знакомству.

(Ложка к обеду хороша, но у нее паровоз валялся без топлива. За неделю подкопила энергии и сразу ринулась перехватывать инициативу. На полшага мужчины – два шага. Видите, почему у него полшага, а не шаг, а у нее два, а не шаг?)

Он мне сразу ответил, спросил чем занимаюсь и у нас началось общение. Оказалось, что он тоже был в том трекинге, что и я на своих фото, мы очень живо общались про путешествия, общение шло очень легко.

Мы перешли в Инстаграм и продолжили там общение.

На следующий день, когда я одна прогуливалась по городу, мне пришла идея написать ему, т.к. мы жили рядом.

Написала: не хочешь кофе? Сейчас.

Ответил, что уже договорился поужинать с другом.

На след день он написал: пойдем завтракать? Сейчас)

Я уже не могла.

Потом он уехал в другой город.

Тем временем мне соцсети вывели в рекомендации видео, где он дает интервью (он оказался известным в своем профессиональном круге).

Я посмотрела интервью и все. Влюбилась.

Вот так примерно я представляла идеальных мужчин.

Умный и очень интересный человек с успешным опытом переезда в другую страну. Оказывается, он живет и работает в другой стране, просто застрял дома на время ковида. С очень конкретной жизненной позицией, много читает и знает, что хочет. Слушать было одно удовольствие. ОЗ явно намного выше моей. Возможно, здесь и моя проблема, я заинтересовалась мужчиной, у которого ОЗ выше и не могу растит свою СЗ при этом.

(Она влюбилась, хотя он уже уехал в другой город и выяснилась огромная разница ОЗ. Казалось бы, ну как можно влюбиться в том, что недоступно? А вот так. Надо только подрастить корону Победителя)

Я решила, что я должна испытать все свои шансы с П. и если нет, то только тогда успокоиться.

(“Я ничего не теряю”. Ну пошлет он подальше, так от нее ведь не убудет. Наоборот, придет успокоение. Посмотрим в конце, пришло или нет)

Поэтому решила пригласить его на вечеринку в бар, но он сказал, что приедет только через неделю и предложил тогда и встретиться. За то время я тоже съездила в красивое путешествие, он писал сообщения на мои фотографии и узнавал где такая красота. По возвращению написал, что давай встретимся на неделе. Я согласилась с удовольствием.

(Вот уже не он согласился на то ее предложение, а она согласилась, хоть и с удовольствием. То есть корона уже подросла)

И как-то днем приходит мне сообщение:

П: Привет. Можем сегодня днем или завтра в 11 позавтракать

Я: Привет. Мужчина, да ты очень занятой. Днем во сколько ты можешь? Я, кстати, сейчас в центре и освобожусь минут через 40.

(В короне она пожурила его как старого знакомого, который заработался и забыл про друзей. Фамильярно и по-училкински как обычно. Но и кокетливо. “Мужчина”. Ну и сразу же быка за рога, назначила встречу)

П: Через 40 норм) Можем встретиться (там-то)

Я: В 14:30 буду (там то)

П: Окей

Потом начался ужасный ливень

Пишет:

П: Что-то погода испортилась. Ты как?

Я: Спряталась под крышу

П: Лютый дождь

Я: Не хочешь выходить?)

П: Хочу) Выхожу.

(Здесь она сначала ему намекнула, что она спряталась и нуждается в защитнике. Потом испугалась, что он решил ее продинамить со встречей. Он и правда хотел увильнуть, судя по всему. Но не смог. Во всех ваших диалогах отражается ваша корона и ваши щипцы, если они у вас есть, вы их не спрячете, лучше просто избавьтесь)

Так мы и встретились. Он был очень открытый, веселый, много сам рассказывал и спрашивал про меня. Мы гуляли около часа, все это время мы непрерывно разговаривали, он рассказывал про свои путешествия, я про свои, говорили про сложности переезда в др. страну и т.д.

На прощанье он меня обнял и поцеловал в щеку.

И дальше повторяется мой сценарий – тишина. Он собирался через неделю в путешествие, я в инстаграм увидела красивое фото с того места куда он собирался, поделилась с ним. Написал: надеюсь так и будет.

Это все наше общение. Мне уже первой писать ужасно неудобно. Но я не могу понять, как можно было бы подрастить свою СЗ для него и можно было бы вообще…?

(Она всерьез думает, что “подрастить СЗ” может всякий, несмотря на разницу ОЗ, большую корону и щипцы в обеих руках. Просто взять и “подрастить”)

Кажется, у меня больше нет ходов, потому что с его стороны интереса нет, моя СЗ точно 0, а то и минус.

Я понимаю, что мужчина с ОЗ сильно выше меня.

Но это означает, что я не способна заинтересовать такого мужчину никогда?

(Под словом “никогда” они подразумевают “ни при каких условиях” или даже “никто не сможет”. Но если бы она могла заинтересовать мужчин с ОЗ чуть выше своей или хотя бы с равной, то можно было бы говорить и про мужчин с ОЗ намного выше. Но она не может заинтересовать никого. Три года сидит в башне и ждет кого-то получше, чем ее бывший. А скорее всего и бывший не хочет ничего возобновлять, это ее ЗВ, что она с ним больше не хочет, а он да)

Хоть и наша встреча была приятной очень. Вероятно только для меня.

Уважаемая Эволюция, хочется открыть глаза, увидеть, что можно было бы поправить и уж если даже это не сработает, то отпустить.

(Она думает, что Эволюция помогает догонять ускользнувших. Наперерез кинуться или какую-то ловушку с капканом на пути его разложить. Можно написать, что у вас после свидания с ним пропало кольцо с пальца и спросить его, намерен ли он отпираться)

Тот случай, когда хочется верить, что еще можно что-то исправить, сбросить наконец свою корону, которую никак не могу отрефлексировать.

(Хочется вырастить корону, что можно все исправить, но она называет это “сбросить наконец корону”. То есть сбросить корону для нее – это отбросить все сомнения и вперед)

Буду благодарна, если письмо попадет на разбор.