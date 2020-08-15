Светлана Бондарчук вышла замуж
15.08.2020, 19:23, Разное
Избранником модели стал директор дизайнерского агентства Сергей Харченко. Супруг моложе Светланы Бондарчук на пять лет. От предыдущих отношений у него есть дочь Юнна.
В своем инстаграм-аккаунте телеведущая разместила фотографию, на которой она надевает кольцо на палец Харченко. “Ура! Любовь спасет мир!”, – написала счастливая звезда.
Одной из первых на известие откликнулась певица Глюкоза. “Берегите любовь!”, – обратилась она к молодоженам. Пару также поздравили продюсер Яна Рудковская и телеведущая Лена Летучая.
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