 

Светлана Бондарчук вышла замуж

15.08.2020, 19:23, Разное

Избранником модели стал директор дизайнерского агентства Сергей Харченко. Супруг моложе Светланы Бондарчук на пять лет. От предыдущих отношений у него есть дочь Юнна.

В своем инстаграм-аккаунте телеведущая разместила фотографию, на которой она надевает кольцо на палец Харченко. “Ура! Любовь спасет мир!”, – написала счастливая звезда.

Одной из первых на известие откликнулась певица Глюкоза. “Берегите любовь!”, – обратилась она к молодоженам. Пару также поздравили продюсер Яна Рудковская и телеведущая Лена Летучая.

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Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa) 15 Авг 2020 в 8:56 PDT

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