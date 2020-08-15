Диетолог Антонина Стародубова рекомендует ограничить потребление соевого мяса

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15.08.2020, 19:17, Разное

Соя является растительным источником белка, пользующимся большой популярностью у приверженцев вегетерианства, поскольку продукт представляет собой альтернативу пище животного происхождения. Диетолог Антонина Стродубова порекомендовала ограничить потребление соевого мяса.
В одной порции приготовленного из соевого текстурата блюда должно содержаться не больше 150 граммов растительного продукта. В день следует есть около 100 граммов соевого мяса. Это связано с тем, что в растительном заменителе мяса концентрация белка равна 50-70%, что существенно больше показателей натурального мяса.

Соевое мясо богато витаминами Е, Н, группы В, железом, цинком, фосфором, кальцием, магнием, калием. Продукт содержит большое количество лецитина, расщепляющего жиры, а также полиненасыщенные кислоты омега-3 и омега-6, которые благотворно воздействуют на метаболизм и защищают человеческий организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний. Продукт способен насытить на длительный период. Его можно есть тем, у кого есть такие нарушения, как диабет, ожирение, артрит, артроз и холецистит.

Врач подчеркнула, что из-за недостаточного, или, наоборот, избыточного потребления белка могут появиться различные проблемы со здоровьем. Именно поэтому стоит отдавать предпочтение небольшой порции соевого мяса в один прием пищи. Перед покупкой продукта важно внимательно изучить состав и выбирать соевое мясо с минимальным количеством соли, сахара, жиров и других добавок.



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