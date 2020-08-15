В Совфеде оценили инициативу раздать деньги малоимущим россиянам

15.08.2020, 19:09, Разное

В Совете Федерации оценили инициативу государственной поддержки малоимущих россиян. Каковы шансы раздачи денег нуждающимся, пояснил член Совфеда Валерий Рязанский.

Цель такого рода выплат заключается в поддержке отраслей, которые наиболее существенно пострадали от ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Тем гражданам, чей доход признан низким, государство могло бы выплатить пособие в размере двух минимальных размеров оплаты труда. Инициатива подобной помощи малообеспеченного населения в РФ принадлежит Михаилу Делягину, научному руководителю Института проблем глобализации. По мнению экономиста, пособие следует выделять лицам, на счету которых менее 30 тысяч рублей. Это поспособствует поднятию покупательский способности населения и активирует внутренний рынок и производство.

Однако в Совфеда считают такое предложение нереальным для выполнения на данный момент. Воплотить в жизнь инициативу невозможно из-за слишком большой нагрузки на бюджет страны. Сейчас целесообразно финансировать дополнительно именно определенные отрасли экономики, уверены в ведомстве. Также в приоритете будут те лица, у которых вообще сейчас нет средств к существованию.

Таким образом, пишет «Ньюинформ», государство намерено стимулировать как бизнес, так и простых граждан. При этом размер поддержки будет разумным и действенным для поднятия экономики государства и бюджетов обычных российских семей. Эти меры, по данным «Инфрреактора», помогут людям пережить тяжёлые времена в условиях обострения ситуации в мире. Следовательно, выплаты от государства получат не все категории граждан и рассчитывать на пособие аналогичное двум МРОТ, пока не стоит.