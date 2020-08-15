Мнение: Парамилитарная проблема

15.08.2020, 19:06, Разное

Кремль, безусловно, будет анализировать и делать выводы по белорусскому "кейсу". В рамках той парадигмы, которую российские гангстеры исповедуют по отношении к стране и народу, меры реагирования их будут существенно ограничены. Но они выглядят крайне очевидными даже для столь убогих в интеллектуальном плане существ, как кремлевская клика.

Проблема Лукашенко – в полном отсутствии лояльных и подконтрольных лично ему парамилитарных карательных структур. Силовики действуют в вакууме – они не ощущают общественной поддержки, а потому фактически являются первой, последней и единственной линией обороны режима от народа.

При этом мировой опыт показывает, что диктаторские режимы, сумевшие создать общественную прослойку между карателями и народом, действующую не только за страх, но и за идею, способны держаться довольно долго и вполне успешно. Парамилитарные группировки всегда комплектуются из социально деклассированных элементов, которые на уровне базовых инстинктов добровольно поддерживают существующий режим, так как вне его они снова выпадают из социума в маргинальную его прослойку. Смысл существования и экономический интерес таких добровольных защитников режима весьма прозрачны. А если они еще и подкреплены идейной составляющей, то такая защита режима становится крайне устойчивой.

Я неоднократно приводил пример венесуэльских "коллективос", которых взял на содержание вначале Чавес, а теперь и Мадуро. Сами по себе "коллективос" – это низовой уровень уличной оргпреступности, по сути, районные банды. Чависты структурировали эти бандформирования, легализовали и обозначили их кормовые делянки, потребовав взамен лояльность. В истории разных стран подобные структуры возникали и существовали (правда, не всегда долго) в критических и кризисных ситуациях – это и маоцзедуновские хунвейбины, и кубинские "Комитеты защиты революции", те же тонтон-макуты. В путинской России, кстати, попытки создания подобных структур предпринимались неоднократно. Ставка делалась на молодежные движения – это и "Наши", и православные байкеры, и теперь вот группировка "СЕРБ". Параллельно были попытки сформировать подобные карательные структуры из казаков. Однако пока опыт выглядит явно отрицательным – созданные властью структуры быстро коррумпируются и криминализируются, быстро теряя способности к выполнению тех функций, для которых их и пытались создавать. Возможно, это системная ошибка – когда государство сформировано гангстерскими кланами и является классическим Мафия стейт, всё, что пытаются делать правящие уголовники, работает только так.

Тем не менее, проблема Лукашенко очевидна. У него нет элиты, на которую он может опереться – у него под рукой только бюрократия, а она в силу собственной специфики в критических ситуациях всегда стремится занять нейтральную позицию, перебегая к победителю. У Лукашенко внезапно исчезла сервильная страта, на которую он всегда привык (пусть и демагогически) опираться – рабочие и служащие. Остаются только силовики, которых он пытается повязать кровью протестующих, но в складывающихся обстоятельствах это может сработать не так, на что делается расчет. И у Лукашенко нет силовой общественной структуры, которая хотя бы символизировала общественную поддержку и демонстрировала ее на улице. Вопросы: а где те 80 процентов, которые за него проголосовали – остаются без ответа. Во-первых, их нет в таком количестве, а во-вторых, для диктатуры любая организованная сила, даже подконтрольная, выглядит потенциальной угрозой. Лукашенко не стал заниматься этой задачей, а сейчас создать подобные структуры он попросту не успевает – цейтнот.

По-видимому, Кремль будет в спешном порядке в самое ближайшее время создавать новые версии подобных бандформирований, благо социально обездоленных стараниями его политики в стране хоть отбавляй. Но проблема остается прежней – все эти структуры вряд ли будут обслуживать власть по идейным соображениям. Они точно так же, как и предыдущие, очень быстро сообразят, что проще писать отчеты по выделяемым ресурсам и разворовывать их, а в реальности перейдут к банальному криминалу.