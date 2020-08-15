Личное: Он дома!

15.08.2020, 19:05, Разное

Адвокат Ефремова — Эльман Пашаев — мужчина крайне профессиональный. Ещё до приезда Скорой в суд, он заявил, что у его подзащитного случился инсульт. И далее, не отступал от своей версии.

Реанимация, не пускают родственников, всё просто плохо.



Фото: Соцсети

Вчера стало известно, что тело Ефремова уже дома. Он этом заявил семейный врач Борис:

«Кто вам сказал, что он в больнице? Он уже дома».

То есть, сейчас мы наблюдаем чудеса самой прогрессивной медицины мира: инсульт прошёл сам собой за три дня!

Источники ТАСС, правда, сообщают, что никакого инсульта и не было: сосудики сжало, что часто бывает у алкоголиков на фоне выпитого.

И тут я действительно удивилась: а что, так можно разве? Пить под арестом, если ты — дома?

Полезла искать правила содержания подозреваемых. И что вы думаете? Действительно, бухать можно — нет никаких ограничений!

Приставы отслеживают лишь нахождение подсудимого по месту жительства. Интернет могут отрубить, ограничить контакты, а вот возлияния внутрь себя — нет.

По факту получается, что Мишу закрыли дома, где он может спокойно себе бухать!

И получается ведь парадоксальная ситуация: он пил, пьяным сел за руль, пьяным убил человека, а теперь снова пьёт и этим спасает себя от справедливого наказания!

Смотрите, мол, как мне плохо — до больнички допился! Пожалейте меня.

Что интересно, жалеют! В нашем самом гуманном законодательстве есть целый перечень заболеваний, согласно которому преступника нельзя отправлять в тюрьму.

Сосуды, сердце — в общем, целая куча диагнозов, имея которые подсудимый избежит реальной отсидки. Осталось лишь какой-нибудь диагноз нарисовать.

Адвокат Ефремова не унимается: он уверен, что именно из-за стресса в суде и давления, оказываемого прессой, у Миши начались проблемы со здоровьем.

Не допился до чёртиков, а довели до мнимого инсульта!

Вы виноваты. Я виновата. СМИ виноваты. Короче, все — уроды, которые убивают Ефремова правдой.

Стыдно вам, мерзавцы?