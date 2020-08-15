“Смерть стоит того, чтобы жить”: Со дня гибели Виктора Цоя прошло 30 лет

15.08.2020, 18:53, Разное

Дата 15 августа является днем траура для многочисленных поклонников творчества отечественного рок-музыканта Виктора Цоя. 30 лет назад кумир миллионов погиб в результате автомобильной аварии.

Согласно официальным данным, авария произошла в 12 часов 28 минут 15 августа 1990 года на трассе “Слока – Талси” под Тукумсом (Латвия). Автомобиль “Москвич 2141”, которым управлял Виктор Цой, вылетел на встречную полосу и столкнулся с двигающимся навстречу автобусом марки “Икарус”. Водитель пассажирского транспортного средства не пострадал, смерть же музыканта наступила мгновенно. Анализы, проведенные после гибели певца, не справившегося с управлением, показали, что он не употреблял алкоголь в течении последних 48 часов до столкновения. Таким образом, официально причиной аварии было признано то, что лидер группы “Кино” уснул за рулем от переутомления.

Примечательно, что Валентина Васильевна Цой, мать певца, предположила несколько другую причину того, почему автомобиль её сына попал в аварию. По её словам, путь не был на столько длинным, чтобы Виктор Цой мог уснуть, к тому же событие случилось в полдень. С другой стороны, она вспоминает, что в то время исполнитель завершал работу над своим последним альбомом, и, вероятно, именно размышления над музыкальными нюансами творческой работы стали причиной ослабления его внимания.



Виктор Цой был похоронен 19 августа на Богословском кладбище в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Проводить в последний путь музыканта пришло несколько тысяч человек, а его уход из жизни стал настоящим психологическим шоком для миллионов поклонников. По мнению многих любителей отечественной рок-музыки, автор песен и солист группы “Кино” и по сей день является наиболее выдающимся её представителем.