Российский биолог объяснил причину широкого использования грызунов в медицинских экспериментах

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15.08.2020, 18:53, Разное

Российский биолог и энтомолог Константин Китаев в интервью одному из отечественных изданий объяснил причину, по которой грызуны так широко используются в медицинских экспериментах по всему миру. По словам эксперта, такая практика вовсе не обусловлена большим физиологическим сходством людей и данных представителей фауны.
Причиной для комментария отечественного исследователя стало сформировавшееся мнение, что организмы мышей, крыс и других разновидностей грызунов имеют большие психологические и физиологические аналогии с человеческими. Такое мнение периодически “подпитывается” разными исследованиями зарубежных ученых. В частности, не так давно специалисты, представляющие Университет Баффало (США), в ходе научной работы выявили у мышей клеточные образцы, распознающие кислый, горький и сладкий вкус. Это, в свою очередь, дало основание американским экспертам утверждать о факте идентичной реакции профильных органов у людей и грызунов. Однако, как заявил Константин Китаев, фактор широкого использования данных млекопитающих в лабораторных опытах объясняется намного проще: грызуны имеют свойство к быстрому размножению, а их содержание в условиях лаборатории весьма просто и недорого. Особых же физиологических качеств, выделяющих именно данную категорию млекопитающих среди других, по мнению биолога, нет.

К слову, эксперт отметил, что, даже при существовании больших различий в физиологии человека и животных, определенные сходные характеристики все же имеются. Это и позволяет в ряде случаев проецировать результаты исследований с привлечением представителей фауны на людей. Однако, как подчеркнул Китаев, данная закономерность не должна быть отнесена лишь к грызунам.



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