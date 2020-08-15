Ученые назвали наиболее опасные места для заражения коронавирусом ближайшей зимой

15.08.2020, 18:53, Разное

Британские исследователи на основании результатов исследования назвали самые опасные места, нахождение в которых грозит людям заражением коронавирусом. При этом исследователи анонсируют усиление пандемии в течение ближайшей зимы.

Представители британской научной организации SAGE, консультирующей правительство Великобритании по вопросам распространения коронавируса, недавно выступили с докладом, в котором описали важные аспекты, необходимые для противостояния второй волне пандемии. В частности, эксперты высказали мнение, что местами, представляющими особую опасность в свете инфицирования, станут общественные туалеты. Обусловлено это тем, что данные помещения характеризуются наиболее высоким риском передачи вируса, в особенности – зимой. Такое явление объясняется сниженным количеством солнечного света, влажности и высокой температуры. Кроме того, общие уборные являются замкнутыми пространствами и добавляют риск заболевания из-за присутствия в них фекалий и мочи. Также высокая опасность заражения традиционно будет сохраняться в общественном транспорте.

Стоит отметить, что, в свете вероятного продолжения пандемии, эксперты предостерегли руководство страны от использования ряда “штампов”, характерных для профилактических мер в начале распространения SARS-CoV-2. Например, сотрудники SAGE призвали избегать в идентифицирующих формулировках слова “изоляция”. Дело в том, что изначально такой термин ассоциируется с понятиями “наказание” и “вина”, что приводит многих заболевших COVID-19 людей к сильному психологическому дискомфорту. Также исследователи заявили о нежелательности “локальных блокировок” районов с большим количеством больных, поскольку из-за стремления людей избегать таких регионов такая практика может спровоцировать ущерб экономике в долгосрочной перспективе. Об этом пишет Daily Mail.