 

На Украине решили инсценировать нападение «страны агрессора»

15.08.2020, 18:48, Новости дня

Осенью во Львовской области планируется провести международные военные учения Rapid Trident – 2020, на которых собираются разыграть сценарий нападения «государства-агрессора», сообщило минобороны Украины.

В них планируется задействовать порядка 4 тыс. военнослужащих, сообщается на сайте ведомства.

В них будут участвовать военные из США, Британии, Германии, Польши, Канады, Литвы, Румынии и Дании.

По сценарию, «страна-агрессор» будет дестабилизировать ситуацию в одном из регионов и попытается захватить его. Объединенные войска союзников при этом организуют оборону и проведут операцию по стабилизации обстановки.

Ведомство рассчитывает начать маневры во второй половине сентября, они продлятся две недели.

В июле Украина провела международные учения Sea Breeze – 2020 в Черном море, все задачи маневров были выполнены в полном объеме.



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