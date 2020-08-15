Работники белорусского государственного СМИ решили объявить забастовку

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15.08.2020, 18:48, Новости дня

После переговоров в Белтелерадиокомпании в Минске с пресс-секретарем президента Белоруссии Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой сотрудники компании объявили о готовности выйти на забастовку.

«Сотрудники готовы выйти на забастовку. Сложно сказать, какой процент», – ведущая и режиссер государственных телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова, передает РИА «Новости».

Забастовку планировалось начать в понедельник, но из-за того, что «события так развиваются», они могут начаться и раньше.

В субботу у здания Белтелерадиокомпании в Минске началась акция протеста, туда приехали Эйсмонт и Кочанова. В здании проходило срочное закрытое совещание.

Напомним, ранее уволился руководитель журналистского пула при президенте Белоруссии Александре Лукашенко Дмитрий Семченко. Кроме него об уходе с государственных СМИ заявили и несколько других работников.



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