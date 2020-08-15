Мнение: Танковая сталь

15.08.2020, 18:42, Разное

Хочу по случаю субботы написать “пост восхищения”. Восхищения своим семейным чайником! Просто он у меня сегодня в очередной раз сгорел. Ну, обычная история – поставил его на огонь, а сам пошел в другую комнату – посты писать, о земле и воле. Ну, вода вся выкипела (хотя я залил много, чайник большой!), он стал поджариваться уже насухую – и только где-то еще через четверть часа я вспомнил… ну, как “вспомнил”? Запах почувствовал – “пахнет горелым чайником!” Рванулся на кухню, ах ты ж боже мой…

Рутина. К чему это я? К тому, что этому чайнику уже четверть века! Мама его купила еще где-то в начале Перестройки, на волне так называемой “конверсии”. Молодежь уже и не знает, что это такое. А те, кто знали, уже или перемерли, или благополучно впали в маразм, так что помню один я. В общем, “конверсию” объявил Горбачев еще при СССР, одновременно с Гласностью, Перестройкой и Ускорением. Суть была в том, что до руководства страны внезапно дошло: невероятная доля промышленности работает исключительно на так называемую “оборону” – то есть фактически в никуда, без всякой пользы для народа! В этим надо срочно что-то делать, так жить нельзя!

И Партия (в совке, прямо как в России сейчас, была лишь одна партия) придумала такой Приказ: все оборонные предприятия должны СРОЧНО, на раз-два, начать производить гражданскую продукцию! Чтобы, значит, для людей. Как? Да как хотят! Изыскивая внутренние резервы! Это и есть “конверсия”, в буквальном смысле “перековать мечи на орала”. Директора предприятий особо, конечно, не изощрялись – как? Старались освоить что попроще, лишь бы отчитаться.

В принципе, ничего особо интересного не получилось. В народе остались легенды разве что о “титановых лопатах” – вот это была реально ВЕЩЬ. Огородники, сумевшие урвать себе титановые лопаты, не могли нахвалиться: легкие, всегда острые, не ржавеют, дико прочные, землю копать – одно удовольствие. Еще бы – космический ведь металл, дорогущий… Да, то были реальные плоды конверсии.

Но вот маме повезло – она оторвала нам ЧАЙНИК. На вид – вполне обычный, правда, красивый такой, блестящий. На вид – как серебряный. При этом – легкий и вместительный.

Но самое главное его достоинство мы узнали потом. Он НЕ ПЛАВИЛСЯ. Вообще никак. Мама была сама довольно рассеянная, про меня уж и говорить нечего… Сколько раз мы его за 25 лет забывали на огне – это вообще не счесть. Раз 200-300, не меньше. И – хоть бы хны. То есть – вообще ничего. Малость обуглится (в основном из-за примесей в газе), надо оттереть – и он опять как новый! А какая вода из него!

Как мама говорила – “танковая сталь”! Но там даже и не сталь – очень уж легкий. Суперметалл!

При нашей манере кипятить воду мы должны были бы раз в год новые чайники покупать. А так – нет, он всё при нас один. Ручка только слегка разболталась – но даже не расплавилась. А вы говорите – оборонка. Умели что-то. Жаль, что так мало.