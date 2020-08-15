Ученые создали капсулу, которая расскажет о бактериях в кишечнике

15.08.2020, 18:30, Разное

Американские ученые, которые работают в Университете Пердью, создали «умную» капсулу, которая собирает обширные сведения о состоянии ЖКТ человека. Благодаря этому способу можно узнать, какие именно бактерии живут в кишечнике.

Для диагностики и анализа пищеварительной системы пациенты обычно сдают кал, но этот метод не дает полной картины. Ученым трудно понять, откуда именно приходят микробы, так как это может быть прямая кишка, кишечник или желудок. Поэтому новая разработка специалистов может решить данную проблему. «Умная» капсула представляет собой гидрогель, который содержится в оболочке из смолы. Ее внешний слой чрезвычайно чувствителен, поэтому при воздействии на него рН в ЖКТ, происходит его растворение. Когда это случается, гидрогель начинает втягивать пищеварительную жидкость, в которой содержатся бактерии. Происходит его расширение, после чего гель упирается в механизм, расположенный внутри капсулы. Далее отверстие запечатывается, захватывая бактерии, которые были собраны. Капсула продолжает свое «путешествие» по пищеварительной системе пациента, после чего выходит с фекалиями.

Ученые планируют испытать данный метод на свиньях, после чего начнутся клинические исследования. «Умная» капсула подлежит единоразовому использованию, а ее производство будет стоить примерно доллар.