В Индии разработали технологию создания кирпичных конструкций для Луны

15.08.2020, 18:30, Разное

Прошло полвека с того момента, как человек впервые ступил на лунную поверхность, и сейчас люди не покидают мыслей о строительстве постоянных баз на этом объекте. В Индии команде ученых удалось разработать технологию создания кирпичных конструкций, предназначенных для Луны.

В рамках работы специалистам, представляющим Индийский институт науки и Индийскую организацию космических исследований, пришлось объединить методы биологии и машиностроения. Для разработки “лунных кирпичей” исследователи биоминерализировали симулятор грунта спутника. Это означает, что для укрепления почвы использовались бактерии и гуаровые бобы. Чтобы получить устойчивую конструкцию исследователи соединили имитатор грунта Луны с бактериями, а потом добавили к ним камедь, извлеченную из гуаровых бобов, мочевину и кальций.

Полученный материал оказался очень прочным и легко обрабатываемым. Новая технология найдет применение во время создания различных взаимосвязанных объектов, которые будут отличаться повышенной сложностью и отсутствием дополнительного крепежного механизма, отметили ученые. Разработка индийских экспертов успешно может использоваться и для строительства земных конструкций, так как гуаровая камедь, по сравнению с бетоном, делает кирпичи “для Луны” намного крепче и надежнее.