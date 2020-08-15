Ученые: Популярная методика не всегда позволяет выявить наличие иммунитета к коронавирусу

15.08.2020, 18:30, Разное

Американские исследователи в ходе исследования сравнили эффективность результатов тестирования на наличие антител к коронавирусу по двум методикам. По словам исследователей, более популярный ныне тестовый метод, связанный с внедрением N-белка, вовсе не обеспечивает полной информации о наличии иммунитета у переболевшего COVID-19.

Как отметили ученые, представляющие Онкологический центр Андерсона Университета Техаса (США), конкретное понимание об отсутствии или присутствии в организме переболевшего COVID-19 иммунного ответа на возбудитель является залогом правильного построения алгоритма лечения и отслеживания иммунной реакции в человеке при повторном заражении. При этом в настоящее время практикуются две методики для идентификации указанных факторов, эффективность которых и решили сравнить исследователи. Их анализу подверглись 138 анализов крови больных с подтвержденным наличием SARS-CoV-2 и 464 образца крови исследуемых, не инфицированных данным вирусом, за период 2017-2020 годов. В результате выяснилось, что 3% здоровых людей, не заразившихся коронавирусом, имели антитела к N-белку, но лишь 1,6% – антитела к S-RBD. В то же время, у 86% представителей данной подгруппы присутствовали защитные свойства к белку S-RBD, сигнализирующие о способности противостоять коронавирусу, а в случае тестирования с N-белком – у 74%. “В этой связи на основе полученных данных мы предостерегаем от использование только тестов на N-белок, а рекомендуем точный и надежный тест на S-RBD, который даст более полную картину о наличии антител”, – резюмировал один из авторов исследования, профессор Рагху Каллури.

Исследователь также напомнил, что сейчас более популярным является тестирование на выявление антител к N-белкам, но его положительный ответ лишь идентифицирует факт перенесенного заболевания, но не подтверждает выработку иммунитета к повторному инфицированию SARS-CoV-2. Таким образом. наличие таких антител не является панацеей, а служит сигналом к проявлению осторожности даже при их наличии. Об этом пишет JCI Insight.