Мнение: Запрет авторских экскурсий, саудовская ядерная бомба и принцип эволюции

15.08.2020, 18:30, Разное

1. Экскурсоводы, в том числе некоторые известные блогеры, жалуются на законопроект об обязательной аттестации экскурсоведения и принудительном прохождении экскурсоводческих курсов. Как говорится в петиции, это ставит под угрозу сложившуюся в России отрасль авторских экскурсий, создавая их авторам излишние помехи в деятельности:

https://www.change.org/p/государственная-дума-рф-спасем-авторские-экскурсии-открытое-письмо-в-госдуму-руководителей-экскурсионных-проектов

Логика в этом есть. Если к экскурсоводу-частнику на экскурсии продолжают ходить люди и он успешно на этом зарабатывает, то чему ещё его нужно учить? У нас же нет обязательной аттестации блогеров или бизнесменов.

С другой стороны, возможно, аттестация и курсы смогут защитить туристов от искажения истории некоторыми недобросовестными экскурсоводами? Или, возможно, тут мы наблюдаем очередную фазу борьбы с подпольными гидами из Китая? Я не разбираюсь в ситуации и не могу пока что составить определённого мнения.

2. Иван Данилов пишет про то, что Саудовская Аравия, возможно, скоро перейдёт из под крыла американского орла под крыло китайского дракона. Китайцы, по сведениям американских СМИ, якобы даже помогают саудитам создавать арабскую атомную бомбу:

https://ria.ru/20200807/1575459645.html

…The Wall Street Journal публикует информацию от своих собственных высокопоставленных американских источников, согласно которой Саудовская Аравия якобы уже находится в тесном ядерном сотрудничестве с Китаем и даже якобы завершила строительство собственной секретной установки по обогащению урана.

Можно долго дискутировать о том, является ли предполагаемое ядерное сотрудничество по линии Эр-Рияд — Пекин (если оно действительно происходит) неким ответом на вероятные экономические, санкционные и дипломатические риски, связанные с Джо Байденом, или речь идет о том, что угрозы Байдена и его очевидная антисаудовская риторика по сути являются попыткой запугать Эр-Рияд, который начал сближение с самым серьезным конкурентом США на геополитической арене. Однако независимо от точной интерпретации связь между вышеперечисленными событиями, скорее всего, есть, и этот сюжет явно не закончится двумя материалами в авторитетных СМИ — в том смысле, что обязательно последуют (частично скрытые) политические и экономические жесты и меры воздействия. <…>

…сложно спорить с тезисом, что для администрации Байдена (если он выиграет выборы или победит в будущей гражданской войне) борьба с Китаем и Россией будет очень важна, но именно из-за этого как минимум “саудовский вопрос” может быть очень важным для Вашингтона. Главный покупатель саудовской нефти — КНР, и вообще необходимость импорта энергоносителей является одной из немногих уязвимостей китайской экономики, на которые Вашингтон в перспективе может надавить. Саудовская Аравия и Россия — это два столпа нефтяного мегаальянса ОПЕК+, который, с одной стороны, разорил американских сланцевиков, а с другой — позволяет поддерживать цены на нефть на сравнительно комфортных уровнях для российского бюджета. А если учесть (не подтвержденные официально) сообщения о том, что Саудовская Аравия занимается секретным ядерным сотрудничеством с Китаем, то ситуация становится совсем интересной.

3. Американские учёные создали бактерий-мутантов, чтобы проследить, каким образом полезные мутации закрепляются внутри популяции, когда таких мутаций там не одна, а сразу несколько, и все они так или иначе помогают бактериям выживать:

https://lenta.ru/news/2020/08/14/evolution/

Ученые пришли к выводу, что естественный отбор не действует случайным образом, но имеет сильную предвзятость, отдавая предпочтение тем мутациям, которые обеспечивают организму наибольшее преимущество, и в то же время игнорирует другие менее полезные мутации, даже если они также приносят пользу организму. Эволюция сосредотачивается на самой насущной проблеме, но не решает ее полностью, а переходит к следующей. Решение одной задачи происходит за счет других проблем, требующих исправления. По крайней мере, в быстро развивающихся популяциях это приводит к ситуации, когда организмы никогда не могут достичь полностью оптимизированного состояния.

Во многом это напоминает функционирование человеческого общества. Государство также обычно фокусируется на решении самых важных проблем – а затем, когда они вчерне решены, переходит к другим, более насущным, тогда как старые, в лучшем случае, продолжают решаться по инерции (в рамках уже запущенных процессов), либо, в худшем случае, вовсе забрасываются.

Такая стратегия не идеальна, однако обычно она оказывается лучше, чем распыление средств и сил на всё понемногу, без приоритетов, и гораздо лучше, чем упорные попытки дожать какую-то одну проблему до самого конца, в ущерб другим.

Поэтому, когда оппозиционеры говорят, что в России (или в любой другой стране) государство мало занимается тем-то и тем-то, возможно, они отчасти правы. Но если власть остаётся достаточно дееспособна, то это значит, что она просто тратит основные усилия на решение более важных и срочных вопросов.

Например, когда говорят о коррупции, нужно помнить, что вбухивать в борьбу с коррупцией больше средств, чем тот объём убытков, который она приносит, просто невыгодно. Лекарство не должно быть более вредным и опасным, нежели сама болезнь.