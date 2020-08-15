 

“Этот вирус приводит к безумию”: Ученые рассказали о реальности “вспышки зомби” среди людей

15.08.2020, 18:17, Разное

Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого обнаружили характерное поведение существующего в человеке микроорганизма, провоцирующего “эффект зомби” у животных. По мнению исследователей, вероятность “вспышки зомби” среди людей вовсе не является столь ничтожной.
Упомянутый учеными, представляющими Колумбийский университет (США), микроорганизм под названием Toxoplasmosa gondii оказывает весьма своеобразный эффект на мозг млекопитающих. В частности, эксперимент на крысах показал, что воздействие патогена провоцирует полное исчезновение природного страха у данных животных перед их извечными “врагами” – кошками. Отмечается, что, под воздействием микроорганизма, они могут направляться прямиком к хищнику, ничуть не боясь быть съеденными. Специалистов очень беспокоит факт того, что физиологически данная разновидность грызунов очень схожа с людьми, а по статистике Toxoplasmosa gondii в настоящее время в неактивном состоянии присутствует в организмах почти половины населения Земного шара, имея вид безвредных цист. К слову, как заявили ученые, паразит оказался сильнее, чем предполагалось ранее, а у людей, страдающих иммунодефицитом, запросто способен вызвать “букет” психических отклонений в виде шизофрении и атипичных наклонностей. При этом исследователи пока не предсказывают возможность скорого воскрешения мертвых и пожирания ими живых.

Впрочем, оптимизм американских коллег не разделяет британский эксперт Бен Нойман, представляющий Университет Рединга. Он полагает, что присутствие на планете большого количества вирусов, “запертых в подвале матери-природы”, вполне может породить появление зомби-людей. Причем, по мнению специалиста, даже простое бешенство способно погубить цивилизацию. “Если вы посмотрите на бешенство, то увидите, что оно полностью меняет поведение, например, собаки. Этот вирус передается через укусы, приводит к безумию, судорогам, поэтому на самом деле зомби – не такое уж надуманное явление”, – резюмировал Нойман. Об этом пишет Express.



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