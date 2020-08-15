Седьмой день протестов. Тысячи людей в Беларуси вышли на акции солидарности

15.08.2020, 18:12, Новости дня

В Минске и в других городах Беларуси 15 августа прошли протестные акции против результатов выборов президента страны. Люди выходили на площади своих городов с флагами, плакатами и цветами. В столице прощались с погибшим на протестах во время протестов 34-летним Александром Тарайковским, сообщил портал TUT.BY.

Возле станции метро “Пушкинская” в Минске проходил митинг-реквием в память о погибшем Тарайковском. К метро прошла колонна десантников с флагами ВДВ. Участники колонны сказали, что не могут оставаться в стороне.

В столице и регионах люди вышли с цветами, шариками и бело-красными флагами. Митингующие устраивают цепи солидарности, а также проходят маршем по своему городу.

В Новополоцке люди шли по улице Молодежная в сторону площади Строителей, чтобы возложить цветы.

В Витебске горожане собрались сегодня возле ратуши и образовали “цепь солидарности” вдоль улицы Ленина. Люди держали цветы, шарики, плакаты с надписями: “Мы не народец. Мы – гордый народ”, “Перемен требуют наши сердца”, “Спыніце гвалт!”.

В Могилеве, в Барановичах и в Светлогорске люди кричали: “Лукашенко, уходи” – и требовали встречи с местными чиновниками горисполкомов.

На Ледовом дворце в Горках вывесили бело-красно-белый флаг.

В Гродно митинг на данный момент закончился, но несколько сотен человек продолжают стоять около проезжей части, водители им сигналят.

В Могилеве жители призывали мэра города выйти к людям.

На акции солидарности в Кричеве собралось более 500 человек. Жители города намерены продолжить акцию завтра.

Протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа по сегодняшний день. Митингующие считают результаты президентских выборов, которые проходили с 4-го по 9 августа, фальсифицированными. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Акции протеста в Беларуси сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. Для разгона демонстрантов силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.