Продажи кроссовера Toyota Wildlander побил рекорды

15.08.2020, 18:09, Разное

Новый автомобиль сегмента кроссоверов выпустила компания Toyota. Wildlander побил рекорды продаж за июль 2020 года, став абсолютым лидером среди ассортимента японского концерна.

По данным статистики, всего за минувший месяц покупатели приобрели свыше 10 тысяч экземпляров. Среднеразмерный SUV занял вторую строчку на рынке в Китае, причем лидерство в этом регионе также досталось машине от Toyota – модели RAV4. В обновленной версии популярного транспортного средства изменены фары и задние фонари, а также бампера. Кроме того, машина увеличилась в размерах и дизайне. Ценник новинки составит от 1,8 до 2,6 миллиона рублей за базовую и полную комплектацию соответственно, релизы рестайлинг-модели начались в середине весны.

При этом силовая установка машины получила 2,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью в 222 лошадиные силы, а также атмосферный мотор на 171 «лошадь». В качестве трансмиссии используется бесступенчатый вариатор, а привод покупатель может выбрать полноприводной в трёх вариантах. Они включают DTC с автоматическим перераспределением крутящего момента между осями, DVT с электромеханическими муфтами и E-Four со вторым электродвигателем на задней оси.

«Ньюинформ» пишет, что в оснащении машины производитель предусмотрел камеры кругового видеообзора при парковке, круиз-контроль, возможность запускать мотор кнопкой, систему экстренного торможения и электропривод двери багажника. Внутри салон, как пишет «Инфореактор», отделан кожей, дополнительно можно купить вариант с панорамным окном на крыше автомобиля.