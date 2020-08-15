В Китае археологи обнаружили скульптуру птицы возрастом 13 000 лет

15.08.2020, 17:53, Разное

В Китае археологи обнаружили скульптуру птицы для изготовления которой использовалась обожженная кость. Выявленная фигура – одна из древнейших, поскольку ее возраст составляет приблизительно 13 000 лет.

Скульптура была найдена специалистами в 2009 году, однако исследование артефакта удалось закончить только сейчас. Она имеет небольшие размеры и выполнена на постаменте 1,9 см в длину и 1,2 см в высоту. Для создания птицы художник использовал 10 различных техник обработки материала, разделив область фигуры на 68 зон, изначально нагрев кость до температуры 300 °C.

По словам соавтора научной работы Франческо д’Эррико, представляющего Университет Бордо, анализ сложной скульптуры показал, что в дальнейшем, возможно, удастся найти и более простые работы, которые могут быть еще старше. Обнаруженный предмет древнее аналогичных изделий, созданных в Китае и Восточной Азии, на 8,5 тысяч лет. Проведенные с использованием радиоуглеродного метода исследования могли привести к повреждению артефакта. На территории, где была выявлена скульптура оказалось несколько сгоревших костей, имеющих аналогичные отметины. Специалисты предполагают, что над их созданием могли заниматься одни и те же мастера.