Цепкало заявил, что находится на Украине

15.08.2020, 17:48, Новости дня

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что после объявления его в розыск не намерен ехать в Россию.

Цепкало в разговоре с РИА «Новости» сообщил, что находится на Украине.

Он отметил, что возбужденное в Белоруссии дело против него – политически мотивированное, нет никаких фактов, подтверждающих обвинения.

В субботу Цепкало объявили в розыск в России, в Белоруссии на него возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере.

Напомним, в июле Цепкало покинул Белоруссию и прибыл в Москву. Позже он сообщил, что покинул республику, так как там есть «серьезная угроза его безопасности».