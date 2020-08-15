Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала студенткой факультета журналистики

15.08.2020, 17:40, Разное

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поступила на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом на своей странице в Instagram сообщила ведущий специалист факультета Мария Базалеева:

К нам поступила Алина Загитова — олимпийская чемпионка!

Мария Базалеева и Алина Загитова

Позднее эту информацию подтвердила и сама Загитова. Она подала документы на программу бакалавриата “Продюсирование и культурная политика” по направлению “Журналистика”. Перед поступлением фигуристка сдала ЕГЭ по русскому языку на 51 балл из 100 возможных. За экзамен по обществознанию она получила 44 балла. В общей сложности у Загитовой 95 баллов – это предпоследний результат среди всех поступающих по данной специализации. Она будет учиться на платной основе.

Мечтаю попасть в телевизор в роли ведущей. Хочу вести спортивные программы. Ну, может, потом в другом направлении пойду,

— поделилась своими планами Загитова с прессой, отметив, что обучение поможет ей также лучше чувствовать себя на интервью и избавиться от стеснения при общении с журналистами.

Отметим, зимой этого года фигуристка объявила о приостановлении карьеры, однако в мае ее включили в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.

Алина Загитова