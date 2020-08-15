На Украине заявили о резком росте числа тяжелых больных с коронавирусом

15.08.2020, 17:30, Новости дня

На территории Украины зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом с тяжелым течением заболевания, сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов.

За последние сутки в стране госпитализировали 333 больных с коронавирусом, сказал министр, передает УНИАН. На данный момент в больницах на лечении находятся 5854 больных с вирусом.

«За месяц количество людей, которые одновременно лечатся в условиях стационара, составляет плюс 1819. Мы видим резкий рост больных COVID-19 не только тех, которые регистрируем ежедневно, но и тех, которые имеют тяжелое течение болезни. Потому что в больницах находятся именно такие люди», – отметил министр.

Загруженность коек в украинских медучреждениях в среднем составляет 24%, добавил он. При этом есть несколько регионов, где загруженность составляет более половины.

«Если брать те регионы, где мы фиксируем наибольшее количество случаев заболеваемости уже в течение длительного времени, то Киев – загруженность коек составляет 52%, Ивано-Франковская область – 48,8%, Львовская область – 52,8%, Черновицкая область – 52, 4%. Действительно, у нас есть регионы, где ситуация намного лучше. Например, Запорожская область – 3,6%», – отметил Степанов.

В украинских больницах есть 1700 аппаратов ИВЛ, отметил он.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна находится на грани второй волны COVID-19 и призвал власти донести до людей важность мер личной защиты.