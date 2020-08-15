На могиле Цоя в Петербурге собрались тысячи фанатов

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15.08.2020, 17:30, Новости дня

В Петербурге на Богословском кладбище в субботу собрались фанаты и любители творчества рок-музыканта, лидера коллектива «Кино» Виктора Цоя, который умер ровно 30 лет назад.

К могиле проходят почитатели таланта музыканта, они несут цветы, собираются группами, и поют под гитару его песни, передает «Интерфакс». К полудню число фанатов превысило несколько тысяч человек.

В 2020 году сингл «Ты мог быть героем» с неизданного альбома группы «Кино» появился в Сети, запись опубликовал звукозаписывающий лейбл Mashina Records.

В 2020 году группа «Кино» заявила о возвращении на сцену. Были запланированы выступления в Петербурге и Москве. 



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