 

Лукашенко оценил массовые беспорядки в Белоруссии: Не катастрофа

15.08.2020, 17:23, Разное

На протяжении первых дней протеста и жестоких попыток разгона демонстраций Александр Лукашенко не просто хранил молчание – никто не мог даже точно сказать где он находится. Однако в конце концов он все же прервал молчание и оценил обстановку в стране.

“Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация”, – заметил президент Белоруссии. Тем не менее, добавил он, хватает и проблем, и требующих вопросов решений. “Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит”, – объяснил Александр Лукашенко.

А происходит с точки зрения Лукашенко следующее – против Белоруссии идет направленная извне агрессия. “Уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины”, – пожаловался он на провокаторов.

Впрочем, не стал он отрицать, что есть среди протестующих и граждане Белоруссии. В первых рядах на демонстрациях идут люди в основном с криминальным прошлым, уверен Александр Лукашенко. И только после иностранных провокаторов и бывших бандитов на улицу выходят простые белорусы, дети, которых используют как пушечное мясо.



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