Окружение Лукашенко контактировало с Кремлем о возможности его бегства в Россию – Bloomberg

15.08.2020, 17:06, Новости дня

Люди из окружения президента Беларуси Александра Лукашенко говорили с российскими властями о возможности его бегства в Россию. Об этом 15 августа со ссылкой на два источника в Москве, знакомых с содержанием разговоров, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, окружение белорусского президента контактировало с Кремлем по поводу будущего Лукашенко в случае свержения.

Агентство отметило, что, выдав России наемников частной военной компании “Вагнер”, Лукашенко решил сделать уступку Кремлю.

По словам трех источников Bloomberg, в Москве обеспокоены тем, что Лукашенко может потерять власть, и будут “изо всех сил пытаться сохранить особые отношения с жизненно важным буфером [между РФ] и НАТО”. Другие представители российских властей считают, что жестокое подавление протестов контрпродуктивно, но в конечном итоге Лукашенко, вероятно, сохранит власть, по крайней мере на какое-то время, сказал агентству еще один собеседник в Москве.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое было записано за несколько дней до выборов, Лукашенко заявил, что ни при каких обстоятельствах не покинет Беларусь. “Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут. Вы понимаете? Вот это моя особенность. А знаешь, еще почему? Бегут те, у которых карманы набиты”, – заявил он.

14 августа Лукашенко подтвердил, что находится в Беларуси и не покидал страну, “как тут некоторые наши уважаемые “свядомыя” раскручивают”.

15 августа на правительственном совещании Лукашенко сказал, что ему нужно срочно связаться с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с протестами в Беларуси, “потому что это уже угроза не только Беларуси”. Телефонный разговор состоялся в тот же день. По данным Кремля, Путин и Лукашенко “выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы”, и договорились “укреплять союзнические отношения”. Пресс-служба Лукашенко не сообщила подробностей разговора, отметила только, что собеседники обсудили ситуацию “внутри и вокруг Беларуси”.