 

235 украинцев находятся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса – СБУ

15.08.2020, 17:06, Новости дня

Более двухсот человек незаконно лишены свободы поддерживаемыми Россией боевиками группировок “ДНР” и “ЛНР”. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в ответ на запрос “Радіо Свобода”.

“На временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях значатся как незаконно лишенные свободы 235 человек”, – говорится в сообщении.

По информации СБУ, вопрос освобождения граждан Украины выносится на уровень международных контактов и решается при участии Министерства иностранных дел Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

13 августа в рамках подготовки к очередному заседанию трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона передала ОБСЕ обновленные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в списке около 100 человек.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

7 августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время около 100 украинских граждан, удерживаемых на Донбассе, могут вернуться домой в рамках обмена на сепаратистов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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